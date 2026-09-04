El Ministerio para la Transición Ecológica publica este sábado, 5 de septiembre de 2026, un muestreo en Ceuta: en una lista de 10 estaciones la gasolina 95 promedia 1.623 €/L (rango 1.594‑1.649 €/L), la gasolina 98 queda de media en 1.657 €/L y el diésel (Gasóleo A) promedia 1.674 €/L.

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Hay diferencias claras dentro de cada categoría, especialmente en la 95 y el diésel; conviene comparar por tipo de carburante antes de repostar.

Las gasolineras más baratas hoy

El Ministerio identifica estas estaciones como las más económicas por carburante:

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Gasolina 95

CEPSA , Avenida Martinez Catena S/N – frente Playa del Chorrillo: 1.594 €/L

, Avenida Martinez Catena S/N – frente Playa del Chorrillo: CEPSA , Avenida Gonzalez Tablas S/N: 1.594 €/L

, Avenida Gonzalez Tablas S/N: SHELL Punta Almina , Avenida Muelle Cañonero Dato S/N: 1.628 €/L

, Avenida Muelle Cañonero Dato S/N: SHELL , Avenida Martinez Catena 6: 1.628 €/L

, Avenida Martinez Catena 6: DISA Varadero, Avenida Muelle Cañonero Dato 10: 1.628 €/L

Gasolina 98

SHELL Muelle Dato , Avenida Muelle Dato 8: 1.628 €/L

, Avenida Muelle Dato 8: SHELL Punta Almina , Avenida Muelle Cañonero Dato S/N: 1.658 €/L

, Avenida Muelle Cañonero Dato S/N: SHELL , Avenida Martinez Catena 6: 1.658 €/L

, Avenida Martinez Catena 6: DISA Varadero , Avenida Muelle Cañonero Dato 10: 1.658 €/L

, Avenida Muelle Cañonero Dato 10: DISA Puerto, Avenida Cañonero Dato 10: 1.658 €/L

Diésel

ON365 , Muelle Alfau S/N: 1.659 €/L

, Muelle Alfau S/N: ON365 , Avenida Teniente Gral Muslera S/N: 1.659 €/L

, Avenida Teniente Gral Muslera S/N: CEPSA , Avenida Martinez Catena S/N – frente Playa del Chorrillo: 1.674 €/L

, Avenida Martinez Catena S/N – frente Playa del Chorrillo: CEPSA , Avenida Gonzalez Tablas S/N: 1.674 €/L

, Avenida Gonzalez Tablas S/N: SHELL Punta Almina, Avenida Muelle Cañonero Dato S/N: 1.678 €/L

Las más caras

Para completar la comparación, estas estaciones se sitúan en la parte alta del rango hoy:

MOEVE , Avenida Juan de Borbón 27: 1.649 €/L

, Avenida Juan de Borbón 27: ON365 , Avenida Teniente Gral Muslera S/N: 1.629 €/L

, Avenida Teniente Gral Muslera S/N: ON365, Muelle Alfau S/N: 1.629 €/L

En el resto de combustibles el Ministerio refleja rangos más concentrados; si buscas ahorrar, revisa la categoría exacta que vas a repostar y la estación más cercana disponible.

Consejos

Compara por carburante: la 95, la 98 y el diésel no siguen el mismo patrón de precios.

la 95, la 98 y el diésel no siguen el mismo patrón de precios. Mira el rango del día: hoy la 95 va desde 1.594 hasta 1.649 €/L , una variación que puede notarse al llenar el depósito.

hoy la 95 va desde hasta , una variación que puede notarse al llenar el depósito. Prioriza la cercanía si la diferencia es pequeña: el ahorro por litro puede reducirse al considerar el desvío.

el ahorro por litro puede reducirse al considerar el desvío. Planifica si repostas con frecuencia: si conoces qué estación suele estar más barata, organiza las paradas semanales en función de ello.

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica.

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