5 de septiembre de 2026: AEMET prevé nubosidad variable en gran parte de España y concentra las mayores probabilidades de lluvia en el sur peninsular; la máxima más alta anunciada por capital es 41°C en Zaragoza.

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Las temperaturas oscilan entre mínimas relativamente cálidas y picos elevados en el interior. En general, el litoral mediterráneo y Baleares registran estabilidad por ahora, mientras el sur puede esperar episodios de inestabilidad por la tarde.

Norte peninsular

Bilbao: 31°C/17°C, intervalos nubosos, viento del E a 15 km/h. Probabilidad de lluvia: 10%.

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Coruña, A: 30°C/20°C, intervalos nubosos, viento del NO a 10 km/h. Probabilidad de precipitación: 15%.

Centro peninsular

Contraste térmico día-noche en el interior: condiciones mayormente secas y temperaturas elevadas por la tarde.

Madrid: 26°C/36°C, intervalos nubosos, viento del SO a 15 km/h. Probabilidad de lluvia: 10%.

Zaragoza: 41°C/23°C, nubes altas, viento del SE a 5 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Sur peninsular

Mayor inestabilidad por la tarde y riesgo de precipitaciones puntuales, especialmente en torno a Sevilla.

Ceuta: 26°C/21°C, cielo cubierto, viento del NE a 15 km/h. Probabilidad de lluvia: 20%.

Sevilla: 24°C/37°C, nuboso con lluvia escasa, viento del NE a 15 km/h. Probabilidad de lluvia: 85% (datos AEMET).

Mediterráneo

Barcelona: 33°C/25°C, despejado, viento del SE a 10 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

València: 23°C/32°C, nubes altas, viento del NE a 15 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Islas Baleares

Palma: 35°C/23°C, poco nuboso, viento del SO a 10 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Islas Canarias

Las Palmas de Gran Canaria: 27°C/24°C, intervalos nubosos, viento del N a 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 30%.

Recomendaciones

Desplazamientos por el sur peninsular , especialmente hacia Sevilla : extremar la precaución ante la alta probabilidad de lluvia (85%) .

, especialmente hacia : extremar la precaución ante la . En el interior, con 41°C en Zaragoza y 36°C en Madrid , priorizar la hidratación y evitar la exposición prolongada en las horas centrales.

y , priorizar la hidratación y evitar la exposición prolongada en las horas centrales. Para la jornada, llevar ropa ligera; quienes estén en el norte o en Canarias deberían considerar un paraguas por posibles chubascos débiles y dispersos.

Predominio de estabilidad en el litoral mediterráneo y Baleares (lluvia 0% en las capitales citadas), frente a mayor contraste en el sur, donde Sevilla aparece como el punto más sensible a las precipitaciones según AEMET.

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