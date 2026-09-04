Ceuta. El ciudadano Pedro Jiménez Rodríguez ha hecho público un llamamiento dirigido a los vecinos de Ceuta en el que pide una respuesta «ordenada y legal» a la situación generada tras la entrada masiva de personas del pasado 30 de julio, y reclama que la ayuda se canalice a través de los recursos habilitados por las administraciones.

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En el documento, titulado «Llamamiento a la ciudadanía de Ceuta. Por la seguridad, la convivencia y una solución ordenada a la crisis migratoria», su autor recuerda que la ciudad «atraviesa una situación extraordinaria» después de que «decenas de miles de personas procedentes de Marruecos» accedieran de forma irregular al territorio, y que «miles de ellas permanecen todavía en Ceuta».

Pedro Jiménez Rodríguez subraya que «el Estado ha asumido la responsabilidad de atender esta situación» mediante espacios de acogida, alimentación y asistencia sanitaria, y defiende que la atención «debe realizarse a través de los canales y recursos habilitados por las Administraciones competentes».

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«No se trata de abandonar a nadie»

El texto insiste en que su propuesta «no se trata de negar asistencia a una persona que se encuentre en una situación de necesidad», sino de evitar que la solidaridad individual —«dar dinero, proporcionar alojamiento particular o establecer redes informales»— acabe, según su autor, «dificultando la solución colectiva».

Según el escrito, la dispersión de las personas por calles, barrios y viviendas particulares complica a las autoridades tareas como identificarlas, atender sus necesidades, garantizar la asistencia sanitaria o tramitar sus expedientes. «La concentración ordenada en los espacios habilitados por las Administraciones no es un castigo. Es una necesidad de gestión», sostiene.

Informar a las autoridades y no confrontar

El llamamiento pide además que, ante cualquier situación irregular que pueda afectar a la seguridad o la convivencia, se informe «por los cauces oficiales», y remarca que «no corresponde a ningún vecino perseguir, acosar, insultar o enfrentarse personalmente con nadie», ni realizar «identificaciones, controles o actuaciones que competen exclusivamente a las autoridades».

El documento se cierra con una serie de peticiones directas a los ceutíes —no alimentar redes informales, no financiar la permanencia irregular, no alojar en la propia vivienda a quienes han entrado de forma irregular y no enfrentarse a nadie, además de informar a los canales oficiales— y con una firma personal: «Por Ceuta. Por la convivencia. Por la seguridad. Y por una solución ordenada y legal a esta crisis».

El texto está firmado por Pedro Jiménez Rodríguez a título personal. Puede consultarse y descargarse íntegro a continuación.

Documento «Llamamiento a la ciudadanía de Ceuta» (PDF, 2 páginas)