La AEMET marca para viernes, 15 de mayo de 2026 un día estable en Ceuta: cielo despejado, temperaturas que oscilan entre 15°C y 22°C y un viento del oeste (O) que sopla con fuerza, alcanzando 25 km/h. En cuanto a la sensación térmica, se prevé como máximo de 23°C y como mínimo de 16°C, con una jornada que se nota más agradable durante las horas centrales.

La probabilidad de precipitación se queda en el 5%, así que no se esperan lluvias. Además, la humedad relativa variará entre un 40% y un 75%, mientras que el índice UV máximo llega a 7, un nivel que invita a tomar precauciones si vas a estar al sol.

Previsión para los próximos días

La tendencia inmediata cambia ligeramente el sábado 16 de mayo. Según la AEMET, las temperaturas subirán de forma moderada, con máxima de 23°C y mínima de 16°C, pero el cielo pasará a nuboso con lluvia escasa. La brisa, además, soplará desde el norte (N) con 15 km/h, lo que puede hacer que el ambiente se sienta más fresco a ratos.

El domingo 17 de mayo mantiene valores similares, con máximas de 23°C y mínimas de 16°C. La AEMET prevé intervalos nubosos y un viento más flojo, del noroeste (NO), de 10 km/h. Para el lunes 18 de mayo, bajan las temperaturas con máxima de 21°C y mínima de 15°C; en la información disponible figura el campo de viento sin valor numérico indicado, por lo que conviene estar atento a la actualización del parte.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 22°C

22°C Temperatura mínima: 15°C

15°C Estado del cielo: Despejado

Despejado Viento: O (25 km/h)

O (25 km/h) Probabilidad de precipitación: 5%

5% Humedad: máxima 75% y mínima 40%

máxima 75% y mínima 40% Índice UV máximo: 7

Recomendaciones

Con UV 7, conviene protegerse del sol (crema, gafas y sombrero si te expones), especialmente en las horas centrales. Aunque la jornada no es fría (mínimas de 15°C), el viento del oeste de 25 km/h puede imponer; una capa ligera o cortaviento puede venir bien. No se esperan lluvias (5%), pero si vas a planear actividades al aire libre, aprovecha el cielo despejado y vigila el viento.