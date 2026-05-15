La ficción diaria de RTVE cierra la semana con una entrega cargada de revelaciones, tensión emocional y nuevas dudas en torno a Curro y Vera.

El capítulo 835 de La Promesa, que se emite el viernes 15 de mayo, llega marcado por la delicada situación de Vera. Alonso ya conoce su verdadera identidad y considera que su presencia como criada en el palacio es insostenible, al tratarse en realidad de una joven perteneciente a la nobleza.

Vera, sin embargo, no está dispuesta a marcharse de inmediato. La joven pide un mes más antes de regresar a casa y promete mantener controlado a su padre. Aun así, sus días en el servicio parecen estar contados, especialmente después de que una llamada no encaje con la versión ofrecida por el duque. Decidida a aclarar la verdad, Vera planea escribir a su madre.

Mientras tanto, Santos intenta hacer frente a su culpa. Aunque asegura a su padre que la muerte de su madre fue un accidente, reconoce que eso no basta para aliviar el peso que arrastra.

En paralelo, Adriano encuentra por fin a la cuidadora ideal para sus hijos: Camila. Su trama también se cruza con Martina, quien, tras el éxito de la entrevista de Curro, se muestra orgullosa y dispuesta a ayudarlo. En un momento de gran cercanía, Martina anima a Adriano a reconocerla mediante el tacto, dando lugar a una escena cargada de emoción.

La entrevista de Curro, por su parte, resulta ser todo un éxito, algo que llena de orgullo a Alonso y Martina. Sin embargo, la calma dura poco: un inesperado telegrama de la Casa Real llega a La Promesa dirigido a Curro, abriendo una nueva incógnita que promete agitar los próximos episodios.

También habrá tensión en la zona del servicio, donde María sorprende a Carlo y Estefanía comportándose de forma extraña. Además, Manuel y Julieta comparten un momento íntimo en el que ella le pregunta si alguna vez le mentiría. Él lo niega, aunque en realidad le oculta información.

El episodio anterior ya dejó varias tramas en ebullición: Alonso se enfrentó a Lorenzo por sus desprecios hacia Curro, Adriano se derrumbó ante Martina, Ángela insistió en que Curro arreglara las cosas con Pía y Petra convenció a esta última de dejar en paz a los Pellicer.