La serie de época de La 1 cierra la semana con un capítulo marcado por nuevas tensiones en la Casa Grande y una revelación clave sobre el hijo de Adriana.

Valle Salvaje emite este viernes 15 de mayo su capítulo 416 en La 1. Aunque la jornada coincide con la festividad de San Isidro en Madrid, la ficción diaria de RTVE mantiene su emisión habitual antes del parón del fin de semana.

La nueva entrega llega después de varios episodios sacudidos por la llegada de nuevos personajes al valle. Tras la incorporación de Leonor, el aya de María, ahora Rosalía también irrumpe en la trama, aumentando la tensión en la Casa Grande.

En el capítulo anterior, don Hernando expulsó sin contemplaciones a Leonor y Rosalía. Además, Luisa logró frenar a Bárbara cuando esta estaba a punto de cometer una imprudencia en su intento por encontrar al niño que ocultan las parteras. Mientras tanto, José Luis trató de detener a Rafael, aunque el duque ya parece haber tomado partido. Por su parte, Enriqueta calmó a Alejo tras su confesión.

En el episodio del viernes, Rafael se mantiene firme y se niega a readmitir a Leonor, pese a las súplicas de Rosalía. La decisión deja claro que el conflicto familiar y social en la Casa Grande está lejos de resolverse.

Por otro lado, Hernando presiona a Victoria para obtener más información sobre la muerte de los bandidos, una trama que amenaza con destapar nuevas consecuencias para varios personajes.

Sin embargo, el gran foco del capítulo estará en Bárbara y Luisa. Ambas dejan escapar la verdad sobre el hijo de Adriana, y alguien descubre el secreto por boca de ellas. La identidad de esa persona se mantiene en el aire, por lo que habrá que esperar al capítulo 416 para conocer quién comparte ahora una información tan delicada.