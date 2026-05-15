El capítulo 561, que Antena 3 emite este viernes 15 de mayo a las 15:45 horas, estará marcado por el esperado reencuentro entre Marta y Fina.

Sueños de libertad llega este viernes 15 de mayo a su capítulo 561 con una entrega cargada de emociones, reproches y movimientos clave dentro de la colonia. El regreso de Fina Valero sacude por completo la vida de Marta de la Reina, que vuelve a tener delante a la mujer que desapareció tras meses de huida y extorsión por parte de Pelayo.

El reencuentro entre Marta y Fina será uno de los grandes momentos del episodio. Después de tanto tiempo separadas, ambas deberán ponerse al día y afrontar todo lo que quedó pendiente entre ellas. Su regreso también abre nuevas preguntas: ¿podrá renacer su historia de amor? ¿Qué papel ocupará Cloe ahora?

En paralelo, la tensión entre Álvaro y Beatriz alcanza un nuevo punto crítico. Tras descubrir que ella se ha acostado con Gabriel, Álvaro la increpa duramente, dando lugar a un intercambio de amenazas que promete tener consecuencias.

La situación empresarial tampoco da tregua. La Directiva prepara una estrategia ante la inminente llegada de Brossard, cuya presencia preocupa a los accionistas y puede alterar el equilibrio de poder.

Además, don Agustín se entera de que el matrimonio de Carmen y Tasio atraviesa serios problemas, mientras Carmen ya ha tomado una decisión drástica: abandonar la colonia y la Casa Grande. Por su parte, Nieves comunica a sus hijos que se marcha, una noticia que puede cambiar el rumbo familiar.

El episodio también dejará espacio para nuevas confesiones. Valentina revela algo sobre Andrés a Cloe, añadiendo otra pieza a una trama sentimental cada vez más enredada.

Con Fina de vuelta, Beatriz y Álvaro enfrentados y Brossard a punto de llegar, Sueños de libertad cierra la semana con varios frentes abiertos y muchas incógnitas por resolver.