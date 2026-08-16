Domingo 16 de agosto de 2026. AEMET registra máximas de hasta 38°C en el valle del Guadalquivir; en Ceuta se esperan 28°C y 75% de probabilidad de lluvia.

Desglose por áreas: capitales, temperaturas, estado del cielo, viento y probabilidad de precipitación.

Norte peninsular

La nubosidad y las precipitaciones marcan el día en el Cantábrico. En Bilbao la máxima es de 29°C y la mínima de 20°C, con muy nuboso con lluvia escasa, viento del N a 10 km/h y probabilidad de lluvia del 100%.

La presencia de nubes hará que las temperaturas resulten relativamente frescas frente a otras zonas del país.

Centro peninsular

Las capitales del centro registran temperaturas altas y cielos variables. En Madrid se prevén 34°C de máxima y 19°C de mínima, con poco nuboso, viento del E a 5 km/h y probabilidad de lluvia del 5%.

En Zaragoza la máxima también alcanza 34°C y la mínima se sitúa en 21°C; predominan los intervalos nubosos, viento del SO a 5 km/h y probabilidad de lluvia del 20%, por lo que las precipitaciones serían más puntuales.

Sur peninsular

Predomina la estabilidad térmica, con nubes en puntos costeros y del litoral.

En Ceuta se esperan 28°C de máxima y 22°C de mínima, muy nuboso con lluvia escasa, viento del E a 10 km/h y probabilidad de lluvia del 75%. Sevilla aporta la máxima regional del día con 38°C y mínima de 22°C, intervalos nubosos, viento del S a 10 km/h y probabilidad de lluvia del 25%.

Mediterráneo

El litoral mediterráneo concentra los mayores indicios de precipitación.

En Barcelona se prevén 33°C de máxima y 26°C de mínima, con intervalos nubosos con lluvia escasa, viento del SE a 15 km/h y probabilidad de lluvia del 75%. En València la jornada será más estable: 33°C de máxima, 23°C de mínima, poco nuboso, viento del E a 10 km/h y probabilidad de lluvia del 5%.

Islas Baleares

Predomina nubosidad media y baja probabilidad de precipitación.

En Palma se esperan 35°C de máxima y 22°C de mínima, intervalos nubosos y viento del SO a 20 km/h. La probabilidad de lluvia es del 15%, por lo que no se prevé un episodio generalizado de lluvias en el archipiélago.

Islas Canarias

Alternancia de nubes y sol, con posibilidad de chubascos puntuales.

En Las Palmas de Gran Canaria la máxima será de 27°C y la mínima de 23°C, con intervalos nubosos con lluvia escasa, viento del N a 20 km/h y probabilidad de lluvia del 90%. Se esperan chubascos de carácter breve o débil.

Recomendaciones

Si estás en Bilbao, Barcelona, Ceuta o Las Palmas , lleva paraguas: la probabilidad de lluvia es mayor (entre 75% y 100% ).

, lleva paraguas: la probabilidad de lluvia es mayor (entre y ). En el resto de capitales ( Madrid, València y Zaragoza , 5%-20%) vigila la evolución del cielo; lo más habitual será variabilidad sin precipitaciones generalizadas.

, 5%-20%) vigila la evolución del cielo; lo más habitual será variabilidad sin precipitaciones generalizadas. Por las máximas elevadas, especialmente en Sevilla (38°C), ajusta horarios y mantente hidratado.

Así queda el panorama meteorológico de este domingo, 16 de agosto de 2026, con temperaturas veraniegas y contrastes entre zonas. Para información detallada y avisos, consulte la predicción de AEMET.