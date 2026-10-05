AEMET prevé para Ceuta, el lunes 5 de octubre de 2026, cielo cubierto con lluvia, probabilidad de precipitación del 100%, máxima de 26°C y mínima de 21°C y viento del noreste a 5 km/h.

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El mismo día, AEMET registra precipitaciones en distintas zonas de la Península, Baleares y Canarias, con temperaturas templadas en las capitales y variaciones locales en la probabilidad de lluvia.

Norte peninsular

En Bilbao se esperan máxima de 28°C y mínima de 15°C, con intervalos nubosos y probabilidad de lluvia del 40%. El viento se mantiene calmo, según AEMET.

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A Coruña tendrá máxima de 24°C y mínima de 15°C, intervalos nubosos y probabilidad de lluvia del 45%. El viento previsto es calmo, según AEMET.

Centro peninsular

Madrid presenta intervalos nubosos con lluvia, con máxima de 23°C y mínima de 16°C, viento del este (E) a 5 km/h y probabilidad de lluvia del 100%, según AEMET.

En Zaragoza, AEMET anuncia intervalos nubosos con lluvia escasa, máxima de 27°C y mínima de 18°C, viento del sureste (SE) a 5 km/h y probabilidad de lluvia del 75%.

Sur peninsular

Sevilla registrará máxima de 32°C y mínima de 19°C, con intervalos nubosos con lluvia escasa. El viento soplará del sur (S) a 15 km/h y la probabilidad de precipitación alcanzará el 95%, conforme a AEMET.

Mediterráneo

En Barcelona, AEMET prevé nuboso con lluvia, máxima de 26°C y mínima de 22°C, y viento del noreste (NE) a 10 km/h. La probabilidad de lluvia es del 100%.

València aparecerá con intervalos nubosos, máxima de 25°C y mínima de 17°C, viento del suroeste (SO) a 5 km/h y probabilidad de lluvia del 45%, según AEMET.

Islas Baleares

Palma tendrá máxima de 30°C y mínima de 20°C con intervalos nubosos con lluvia escasa. El viento será del sur (S) a 10 km/h y la probabilidad de lluvia se sitúa en el 60%, de acuerdo con AEMET.

Islas Canarias

En Las Palmas de Gran Canaria, AEMET contempla nuboso con lluvia escasa, máxima de 27°C y mínima de 23°C, viento del noreste (NE) a 20 km/h y probabilidad de lluvia del 80%.

Recomendaciones

En Ceuta, donde la probabilidad de lluvia es del 100% , llevar paraguas o impermeable y prever retrasos en desplazamientos.

, llevar paraguas o impermeable y prever retrasos en desplazamientos. En capitales con precipitación prevista, vigilar la evolución meteorológica antes de planificar viajes o actividades al aire libre.

Si hay viento racheado, especialmente en Sevilla y Las Palmas, asegurar objetos ligeros en terrazas y balcones.

La información procede de AEMET para cada capital; en Ceuta la previsión de lluvia y cielo cubierto puede condicionar la movilidad durante la jornada.

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