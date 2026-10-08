La ministra portavoz defiende el proceso interno de confección de candidaturas para el 29N, respalda a la esposa del presidente frente al «acoso» y pide celeridad al Supremo sobre la ‘ley de nietos’.

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Madrid. – La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, se ha negado a confirmar o desmentir si Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, figurará en las listas electorales del PSOE para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

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En una entrevista concedida a Radio Nacional de España (RNE), Saiz apeló a que la confección de las candidaturas socialistas corresponde a los órganos internos del partido y se encuentra actualmente en fase de elaboración respectando los cauces estatutarios. Pese a no concretar nombres ni descartar opciones —tampoco la de su propia inclusión en las listas—, la portavoz del Ejecutivo quiso trasladar su «máxima empatía, solidaridad y admiración» hacia Gómez, denunciando la «campaña de acoso insoportable» a la que considera que está siendo sometida.

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Réplica al PP por las dudas sobre el censo y el voto postal

En el marco de la precampaña electoral, Saiz arremetió con dureza contra los dirigentes del Partido Popular —con mención explícita a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso— por sembrar desconfianza sobre la transparencia del voto por correo. La ministra calificó este tipo de discursos de «extraordinaria irresponsabilidad» y los equiparó con la retórica de formaciones «ultras» internacionales, recordando que el sistema electoral español es «absolutamente garantista».

Asimismo, la representante gubernamental exigió al Tribunal Supremo una rápida resolución sobre el fondo de la suspensión cautelar que afecta a la vertiente electoral de la denominada ‘ley de nietos’. Saiz argumentó la necesidad de evitar la existencia de «ciudadanos de primera y de segunda» en el acceso al derecho al sufragio de cara a los comicios del 29N.