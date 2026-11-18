Begoña Villacís, conocida por su papel como vicealcaldesa de Madrid, ha vuelto a ser noticia tras su participación en el programa de TVE «La cena de los idiotas». En este espacio, compartió mesa con figuras como Pablo Iglesias y Cayetano Martínez de Irujo, donde reflexionó sobre experiencias personales, incluyendo el asesinato de su hermano en 2024.

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Villacís, antes de su incursión en la política, ya había desarrollado una destacada carrera profesional. Estudió Derecho en la Universidad CEU San Pablo, obteniendo su licenciatura en el año 2000. Posteriormente, completó un máster en Asesoría Fiscal y Derecho Tributario en la Universidad Pontificia Comillas en 2002. Su formación le permitió trabajar en Legálitas, donde se especializó en Derecho Tributario, Laboral y Mercantil.

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Inicio en la política con Ciudadanos

La carrera política de Villacís comenzó cuando se unió a Ciudadanos, tras haber asesorado a Albert Rivera en temas de fiscalidad municipal. En 2015, se presentó como candidata a la Alcaldía de Madrid, logrando un puesto como concejal y portavoz de su partido. En 2019, gracias a un acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos, José Luis Martínez-Almeida se convirtió en alcalde, y Villacís asumió el cargo de vicealcaldesa, que ocupó hasta 2023.

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Durante su mandato, Villacís se convirtió en una figura prominente de la política madrileña y asumió la coordinación autonómica de Ciudadanos en 2021. Sin embargo, tras las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023, Ciudadanos no obtuvo representación en el Ayuntamiento de Madrid, lo que llevó a Villacís a retirarse de la política activa.

Regreso al sector privado

Después de su etapa política, Villacís regresó al ámbito privado, pero esta vez en un sector diferente. Actualmente, es la directora ejecutiva de SpainDC, la Asociación Española de Centros de Datos, que representa los intereses de esta industria en España. Su trayectoria refleja una combinación de experiencia en el sector jurídico, político y tecnológico, destacando su capacidad de adaptación y liderazgo en diferentes ámbitos.