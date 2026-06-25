El Gobierno español moviliza a la UME y equipos de emergencia para cooperar en la búsqueda de supervivientes, mientras Pedro Sánchez y la Casa Real transmiten su absoluta solidaridad al país caribeño.

MADRID. — El Gobierno de España ultima los detalles para enviar de forma inmediata un avión de transporte militar Airbus 330 con destino a Venezuela. El objetivo es asistir a las víctimas del doble seísmo que ha asolado el norte del país y la capital, Caracas, dejando hasta el momento un trágico balance de al menos 164 personas fallecidas y miles de heridos.

La aeronave partirá desde la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) transportando a un contingente de élite especializado en catástrofes. Entre el personal destacan 57 miembros del equipo USAR (Búsqueda y Rescate Urbano) de la Unidad Militar de Emergencias (UME), dotados con sensores, cámaras térmicas y unidades caninas para localizar a personas atrapadas bajo los escombros. A este operativo se suma el equipo Ericam de la Comunidad de Madrid, compuesto por 40 bomberos, sanitarios del SUMMA 112 y personal de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Respaldos políticos y de la Corona

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado de inmediato el compromiso del Ejecutivo con las víctimas a través de un mensaje público: «Todo mi apoyo y el de España al pueblo venezolano tras los devastadores terremotos de esta noche. Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familias».

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ya se ha comunicado telefónicamente con el canciller venezolano, Yván Gil, para poner a disposición del país caribeño toda la estructura de ayuda humanitaria española, una coordinación que se terminará de concretar en las próximas horas.

La Casa del Rey también ha emitido un comunicado expresando su profundo pesar por la tragedia: «Queremos transmitir nuestra solidaridad, nuestro cariño y nuestra fuerza para todos los heridos y las comunidades que han sufrido este desastre. Acompañamos en el dolor a las familias de las víctimas». Minutos después, la reina Letizia confirmaba ante los medios la preocupación de la Corona y remarcaba que las labores de rescate y reconstrucción supondrán «un gran desafío» en el que España colaborará activamente.

Víctimas e impacto en la comunidad española

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado que la Embajada y el Consulado de España en Caracas están completamente operativos para atender a los casi 200.000 ciudadanos españoles residentes en el país. Aunque el ministro Albares señaló inicialmente que no hay constancia de víctimas masivas dentro de la colonia española, fuentes familiares han confirmado el fallecimiento de Alazne Solabarrieta Lecea, una ciudadana de 65 años con doble nacionalidad hispano-venezolana, nieta de un histórico alcalde exiliado de Ondarroa (Bizkaia). Su esposo ha logrado sobrevivir y ha sido evacuado por los servicios sanitarios.

La oleada de solidaridad en España ha sido unánime, sumando mensajes de apoyo de líderes de todo el arco político, incluyendo a la vicepresidenta Yolanda Díaz, el líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo y el presidente de Vox, Santiago Abascal, quienes han coincidido en la necesidad de volcar el máximo apoyo posible con el pueblo venezolano en estos momentos tan críticos.