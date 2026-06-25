Madrid — El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha confirmado que las autoridades españolas trabajan en la localización de al menos 68 ciudadanos españoles con los que aún no se ha podido contactar tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que ha sacudido el norte de Venezuela.

En declaraciones realizadas durante una escala técnica de su viaje oficial hacia México junto al Rey Felipe VI, el jefe de la diplomacia española detalló que la prioridad absoluta en estos momentos es confeccionar un censo preciso sobre la situación de la colonia española en el país caribeño, la cual asciende a unas 150.000 personas.

Daños en el Consulado de Caracas pero operatividad garantizada

Albares ha informado de que, si bien la Embajada de España no registra desperfectos de gravedad, el edificio del Consulado General en Caracas ha sufrido «daños de una cierta envergadura» debido a las fuertes sacudidas. A pesar de los daños estructurales, el ministro subrayó que ambas delegaciones e instituciones diplomáticas se mantienen plenamente operativas para coordinar las labores de asistencia.

Ante las dificultades en las comunicaciones, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha realizado un llamamiento urgente a todos los residentes españoles y ciudadanos que se encuentren en el país por motivos de turismo o trabajo. Se solicita que permanezcan atentos a las cuentas oficiales de la Embajada y el Consulado en redes sociales, donde se han habilitado y difundido los teléfonos de emergencia consular.

Envío urgente de ayuda humanitaria y equipos de rescate

La catástrofe, que ya deja un balance provisional de al menos 164 fallecidos y cerca de un millar de heridos según datos del ejecutivo venezolano, ha activado una respuesta de emergencia inmediata por parte de Madrid.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comunicó haber mantenido una conversación directa con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para transmitirle la solidaridad del país. Un avión de las Fuerzas Aéreas españolas se desplaza ya hacia la zona afectada transportando:

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Equipos de respuesta rápida de rescate urbano de la Comunidad de Madrid (ERICAM).

Especialistas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) destinados a evaluar las necesidades humanitarias básicas sobre el terreno.

España coordina además esta asistencia junto a Italia y la República Checa bajo el amparo del Mecanismo Europeo de Protección Civil activado para mitigar los efectos del desastre generalizado.