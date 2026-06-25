La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha comunicado los resultados correspondientes a la nueva edición del sorteo EuroDreams celebrada el jueves 25 de junio de 2026. Los datos que se facilitan a continuación proceden de las actas oficiales remitidas por la entidad gestora. Se informa de la combinación extraída y de las condiciones básicas del juego en la presente convocatoria. Otros sorteos de carácter oficial son gestionados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), entidad ajena a este sorteo.

Combinación ganadora: 01, 04, 11, 16, 17, 38 — Número Sueño: 1

Escrutinio y categorías de premios de EuroDreams

El escrutinio del sorteo EuroDreams se ha realizado conforme a los procedimientos de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). El primer premio se establece conforme a la combinación ganadora junto al Número Sueño y se abona en la modalidad publicada por la entidad gestora. El régimen de categorías de premio comprende diferentes niveles en función del número de aciertos sobre los seis números principales y la coincidencia con el Número Sueño; las cuantías y el número de categorías se detallan en la normativa del juego facilitada por SELAE.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Selección: 6 números entre el 1 y el 40.

Número Sueño: 1 cifra entre el 1 y el 5.

Sorteos: se celebran los lunes y los jueves.

Coste: 2,50 € por apuesta sencilla.

Primer premio: pago mensual de 20.000 € durante 30 años, según la modalidad establecida por SELAE.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

El cobro de premios deberá tramitarse conforme a los procedimientos administrativos habilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Los ganadores disponen de un plazo de 90 días naturales para presentar la documentación requerida y solicitar el pago en las oficinas o puntos de cobro autorizados. Los premios estarán sujetos a la normativa fiscal vigente; se aplicarán las retenciones correspondientes y deberá consultarse el umbral exento Agencia Tributaria en la normativa aplicable para la determinación de las cantidades sujetas a gravamen.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

EuroDreams se integra en la oferta de juegos gestionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La periodicidad regular de los sorteos es bisemanal (lunes y jueves). La presente información corresponde al sorteo celebrado el jueves 25 de junio de 2026 y a la combinación comunicada oficialmente por SELAE.

Verificación oficial

La verificación de resultados y la lista oficial de ganadores se encuentra publicada por la entidad gestora. Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)