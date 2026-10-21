MADRID / BARCELONA — El Gobierno de Estados Unidos ha denegado el visado de entrada a la exalcalde de Barcelona y candidata del Frente Amplio, Ada Colau, impidiéndole viajar a Puerto Rico para participar en un encuentro de la red global de ciudades Fearless Cities previsto para dentro de dos semanas.

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La negativa por parte de las autoridades estadounidenses se produjo tras un proceso administrativo inusual. Inicialmente, todo el equipo que acompañaba a Colau tramitó y obtuvo sin incidencias el visado electrónico de manera digital. Sin embargo, la autorización de la exalcalde quedó bloqueada, lo que la obligó a desplazarse a Madrid para someterse a una entrevista presencial en la Embajada de Estados Unidos.

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El foco en el activismo propalestino

Según han confirmado fuentes próximas a la dirigente a El País, el interrogatorio al que fue sometida en la legación diplomática giró de manera casi exclusiva en torno a su activismo internacional y, en concreto, a su participación en la flotilla de ayuda humanitaria que intentó romper el bloqueo marítimo a la Franja de Gaza —episodio por el cual fue retenida e interceptada por Israel durante tres días—.

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Esta conexión con misiones de protesta en Oriente Medio ha sido el detonante definitivo para que el ejecutivo de Donald Trump le niegue el permiso de entrada al país norteamericano, frustrando su presencia en el foro municipalista que reunirá próximamente a líderes de distintas ciudades en territorio puertorriqueño.