Se comunica que, según la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), se ha celebrado una nueva edición del sorteo EuroDreams el jueves 3 de septiembre de 2026. Los datos oficiales del resultado se han facilitado por el operador y se recogen a continuación con carácter informativo institucional. La información se ofrece en atención a la transparencia y la publicidad habitual de los sorteos publicados por la entidad gestora.

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La verificación de la combinación y del número asociado se ha realizado conforme a los registros oficiales publicados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

08, 18, 20, 22, 33, 40 — Número Sueño: 1

Escrutinio y categorías de premios de EuroDreams

El escrutinio del sorteo EuroDreams se ha llevado a cabo conforme al procedimiento reglamentario de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). El premio principal consistirá en la percepción de 20.000 euros mensuales durante 30 años para la combinación que reúna los requisitos establecidos en las bases del juego y el Número Sueño correspondiente. Las demás categorías y cuantías se establecen en la matriz de premios oficial publicada por SELAE y serán abonadas conforme a dicha normativa.

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Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

El juego EuroDreams consiste en la selección de seis números entre el 1 y el 40 y un Número Sueño entre el 1 y el 5. Los sorteos se celebran los lunes y los jueves. La apuesta sencilla tiene un coste de 2,50 euros. La modalidad que alcanza la combinación principal establece como retribución el primer premio de 20.000 euros mensuales durante 30 años, conforme a lo dispuesto en las bases del sorteo.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los billetes premiados deberán ser presentados para su cobro en los puntos habilitados o en las oficinas indicadas por SELAE dentro del plazo de 90 días naturales desde la celebración del sorteo. Se informa de que las cantidades sujetas a retención fiscal serán tratadas conforme a la normativa tributaria vigente; los premios superiores al umbral exento determinado por la Agencia Tributaria estarán sujetos a las correspondientes retenciones.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

El sorteo EuroDreams se organiza y gestiona por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se recuerda que existen otros operadores de juegos, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), que gestionan sorteos distintos bajo sus propias regulaciones. Las convocatorias de EuroDreams se realizan con periodicidad semanal, en las jornadas señaladas, y se comercializan en los canales oficiales autorizados.

Verificación oficial

La información publicada se ha contrastado con la fuente oficial: Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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