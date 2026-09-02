Se informa, con datos facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), del resultado de la nueva edición del sorteo de Lototurf correspondiente al miércoles 2 de septiembre de 2026. El sorteo fue celebrado en las dependencias oficiales de la entidad y la combinación ha sido comunicada por los canales institucionales. La presente reseña se emite con carácter informativo y con sujeción a la información oficial publicada por SELAE.

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Se reproducen a continuación los valores oficiales de la combinación agraciada en el sorteo indicado.

Combinación ganadora

08, 14, 19, 26, 27, 28

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Caballo ganador: 1

Reintegro: 9

Escrutinio y categorías de premios de Lototurf

Se indica que el escrutinio se realiza conforme a las normas establecidas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Las categorías de premio son determinadas en función del número de aciertos, de la coincidencia del caballo y del reintegro, y la estructura de reparto se aplica según lo establecido por la entidad gestora. No se incluyen en esta nota importes ni número de boletos agraciados, que serán publicados en la comunicación oficial del organismo competente.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se recuerda que la modalidad Lototurf consiste en la selección de seis números entre el 1 y el 31, más la elección de un caballo entre el 1 y el 12 que actúa como elemento complementario en la determinación de determinadas categorías de premio. Se informa que la apuesta sencilla tiene un coste unitario de 1 euro. Tradicionalmente, los sorteos de Lototurf se celebran los domingos; no obstante, la presente edición fue realizada el miércoles 2 de septiembre de 2026 conforme a la convocatoria publicada por SELAE.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se establece que los premios deberán ser cobrados en el plazo de 90 días naturales desde la fecha del sorteo, conforme a la normativa aplicable. Se informa que las retenciones fiscales serán aplicadas según la normativa tributaria vigente; se recuerda también la existencia de un umbral exento fijado por la Agencia Tributaria, cuyo cumplimiento y cuantía deben ser verificados en la información oficial.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Se indica que la gestión y comercialización de Lototurf corresponde a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se recuerda que otros organismos, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), gestionan sorteos distintos bajo normativa propia. La periodicidad ordinaria del juego queda regulada por SELAE y sus convocatorias oficiales.

Verificación oficial

Para la verificación de resultados se remite a la fuente oficial: Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Se indica que este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

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