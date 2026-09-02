Se informa que, con datos procedentes de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), se ha celebrado la nueva edición de los sorteos correspondientes al miércoles 2 de septiembre de 2026 (2026-09-02). Los resultados que a continuación se relatan han sido facilitados por la entidad organizadora y se recogen con carácter informativo en este medio. La comprobación oficial de los premios deberá realizarse en los canales autorizados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). En España, los juegos gestionados por el organismo estatal se diferencian de los gestionados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE); ambos operadores se regulan conforme a la normativa vigente.

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Mi día de la ONCE: Número 23 de octubre de 1933 · número de la suerte 01. Super 11: 02, 03, 10, 18, 24, 27, 35, 36, 42, 46, 50, 51, 53, 58, 66, 73, 79, 81, 83, 84. Triplex de la ONCE: 554 · Premio Último sorteo del día (21:15).

Escrutinio y categorías de premios de ONCE

Se informa que los resultados publicados corresponden al escrutinio oficial facilitado por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Las categorías de premios se ajustan a las bases de juego establecidas por la ONCE para cada producto en particular. Los premios podrán ser comprobados en puntos de venta autorizados y en la web oficial de JuegosONCE, con un plazo de canje de tres meses desde la fecha del sorteo.

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Mi día de la ONCE

Se comunica que el número adjudicado en el sorteo ‘Mi día de la ONCE’ es: 23 de octubre de 1933, con número de la suerte 01. Los premios asociados a este producto deberán ser verificados en los puntos de venta autorizados o mediante la consulta en la web oficial de JuegosONCE; el plazo de canje es de tres meses contados desde la fecha del sorteo.

Super 11

La combinación publicada para Super 11 en el sorteo de referencia es: 02, 03, 10, 18, 24, 27, 35, 36, 42, 46, 50, 51, 53, 58, 66, 73, 79, 81, 83, 84. Se indica que figura como ‘Premio Último sorteo del día (21:15)’. La verificación deberá realizarse en puntos de venta autorizados y en JuegosONCE dentro del plazo de tres meses.

Triplex de la ONCE

En el Triplex de la ONCE se consignó el número 554, señalado como ‘Premio Último sorteo del día (21:15)’. La comprobación y el cobro de premios estarán sujetos a las condiciones y plazos establecidos por la ONCE y se podrán realizar en los canales oficiales durante los tres meses siguientes al sorteo.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

La mecánica, las modalidades de apuesta y el coste de los boletos para cada uno de los productos citados se encuentran regulados en las bases publicadas por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Para obtener información detallada sobre modalidades y tarifas se remitirá a las condiciones oficiales disponibles en la web de JuegosONCE y en los puntos de venta autorizados.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se recuerda que el procedimiento administrativo de cobro de premios deberá seguir los trámites habilitados por la ONCE y que el plazo máximo para el cobro será de 90 días naturales desde la fecha del sorteo (equivalente al periodo de canje indicado). Las retenciones fiscales que procedan serán aplicadas conforme a la normativa vigente y al umbral exento establecido por la Agencia Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Los sorteos referidos son organizados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en las modalidades que dicha entidad determine. La periodicidad y el horario de cada producto se fijan en las bases oficiales publicadas por la ONCE y pueden variar según el producto.

Verificación oficial

La información oficial y definitiva se deberá consultar en la página y canales autorizados de la entidad organizadora: Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones en la transcripción de los resultados; la única lista oficial válida es la facilitada por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

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