La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha publicado la combinación ganadora correspondiente a la nueva edición del sorteo de la Bonoloto celebrada el miércoles 2 de septiembre de 2026. Los datos oficiales del sorteo se han facilitado por la entidad organizadora y se reproducen a continuación con carácter informativo. La presente comunicación recoge la combinación extraída, el número complementario y el reintegro según el acta oficial emitida por SELAE. Se recuerda que la información oficial y definitiva corresponde a los registros facilitados por la entidad emisora.

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Combinación ganadora: 21, 27, 28, 36, 47, 49 Complementario: 43 Reintegro: 1

Escrutinio y categorías de premios de Bonoloto

Se informa que el escrutinio del sorteo de la Bonoloto celebrado el 2 de septiembre de 2026 corresponde a la combinación indicada en el encabezamiento. Las categorías de premios establecidas para este sorteo son las previstas en la normativa de la Bonoloto:

1ª categoría: 6 aciertos.

2ª categoría: 5 aciertos + complementario.

3ª categoría: 5 aciertos.

4ª categoría: 4 aciertos.

5ª categoría: 3 aciertos.

Reintegro: coincidencia del reintegro.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

La Bonoloto se juega seleccionando seis números entre el 1 y el 49. Los sorteos se celebran de lunes a viernes, y se habilita la posibilidad de apostar de forma múltiple o a través de apuestas combinadas según las modalidades oficiales. El coste de la apuesta sencilla se establece en 1 euro por combinación en el momento del sorteo citado. Se remarca que cualquier forma de participación está sujeta a las condiciones y normas publicadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios cuya cuantía sea igual o inferior a 2.000 euros podrán ser percibidos en los puntos de venta autorizados. Para importes superiores, el cobro deberá tramitarse en entidades colaboradores y oficinas habilitadas según los procedimientos de SELAE. Los derechos sobre los premios caducan a los 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Se recuerda que las retenciones fiscales y el tratamiento tributario aplicable se ajustarán a la normativa vigente y al umbral exento que determine la Agencia Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

La gestión y regulación de la Bonoloto corresponde a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). De manera diferenciada, la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) dispone de sus propios sorteos y modalidades, con normativa y gestión independientes. La Bonoloto se celebra con periodicidad semanal en días laborables, según el calendario oficial publicado por SELAE.

Verificación oficial

La verificación de los resultados debe realizarse exclusivamente con las listas y el acta oficial facilitadas por la entidad organizadora. Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones en la reproducción del resultado; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

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