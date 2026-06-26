La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha hecho públicos los resultados de la nueva edición del sorteo de Euromillones correspondiente al viernes 26 de junio de 2026.

La comprobación de la combinación ganadora se ha realizado conforme al procedimiento oficial establecido por la entidad gestora en España y por las autoridades competentes de los países participantes.

Los datos facilitados por SELAE se reproducen en este comunicado con carácter informativo, sin que se pretenda sustituir la información oficial publicada por el organismo emisor.

La presente nota recoge la combinación ganadora, la mecánica del juego, las categorías de premio y la información práctica de cobro y verificación.

Combinación ganadora — Euromillones (viernes 26 de junio de 2026)

06, 16, 26, 34, 35. Números Estrella: 11, 12. El Millón: DDL06412.

Escrutinio y categorías de premios de Euromillones

El escrutinio del sorteo se estructurará en trece categorías de premio, determinadas por la coincidencia de números y estrellas conforme a la normativa del juego:

5 números + 2 estrellas (Categoría 1)

5 números + 1 estrella (Categoría 2)

5 números (Categoría 3)

4 números + 2 estrellas (Categoría 4)

4 números + 1 estrella (Categoría 5)

4 números (Categoría 6)

3 números + 2 estrellas (Categoría 7)

3 números + 1 estrella (Categoría 8)

3 números (Categoría 9)

2 números + 2 estrellas (Categoría 10)

2 números + 1 estrella (Categoría 11)

1 número + 2 estrellas (Categoría 12)

0 números + 2 estrellas (Categoría 13)

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Euromillones se juega seleccionando cinco números del 1 al 50 y dos Números Estrella del 1 al 12. Los sorteos se celebran los martes y los viernes. El precio de la apuesta sencilla en España es de 2,50 €; la participación en el sorteo complementario El Millón comporta un recargo de 1 € por apuesta jugada en España. El Millón asigna un premio fijo de 1.000.000 € mediante un código alfanumérico entre los boletos emitidos en España. El bote mínimo garantizado se sitúa en 17 millones de euros.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios podrán ser cobrados en los establecimientos autorizados por SELAE o en las oficinas habilitadas, conforme a los procedimientos administrativos vigentes. Se establece un plazo de 90 días naturales para la presentación y validación de los boletos premiados. A las cuantías superiores al umbral exento por la Agencia Tributaria les serán de aplicación las retenciones y gravámenes correspondientes según la normativa fiscal vigente.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Euromillones se desarrolla de forma coordinada entre los países participantes bajo la gestión de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) en España. En el ámbito nacional coexisten otros operadores, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), responsables de sus respectivos juegos y sorteos.

Verificación oficial

La verificación final de las apuestas y la relación completa de boletos premiados se deberá consultar en la página oficial de la entidad gestora: Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).