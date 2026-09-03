La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha comunicado la combinación ganadora de La Primitiva correspondiente al sorteo celebrado el jueves 3 de septiembre de 2026. Se ha dispuesto la publicación oficial de los datos del sorteo por parte del organismo competente tras la celebración del acto de extracción.

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Los datos que se recogen a continuación proceden de la información facilitada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) como fuente oficial del resultado de la presente edición del sorteo.

Combinación ganadora: 20, 24, 29, 34, 39, 40

Número complementario: 13

Reintegro: 5

Joker: 6686741

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Escrutinio y categorías de premios de La Primitiva

Se establece la siguiente clasificación de categorías conforme a la estructura del juego:

Especial: 6 números más reintegro.

6 números más reintegro. 1ª categoría: 6 aciertos.

6 aciertos. 2ª categoría: 5 aciertos más número complementario.

5 aciertos más número complementario. 3ª categoría: 5 aciertos.

5 aciertos. 4ª categoría: 4 aciertos.

4 aciertos. 5ª categoría: 3 aciertos.

3 aciertos. Reintegro: coincidencia del reintegro en el boleto.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

En La Primitiva se seleccionan seis números entre el 1 y el 49. Los sorteos ordinarios se celebran los jueves y los sábados. La apuesta sencilla tiene un coste de 1 euro por combinación. Adicionalmente, puede ser suscrito el juego complementario Joker mediante la modalidad y condiciones comercializadas por la entidad organizadora.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios atribuibles deberán ser gestionados conforme al procedimiento administrativo establecido. El plazo para efectuar el cobro será de 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Los premios podrán estar sujetos a retenciones fiscales según la normativa vigente y al umbral exento establecido por la Agencia Tributaria; para información detallada se deberá acudir a la normativa aplicable o a la fuente oficial.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

El sorteo de La Primitiva es organizado y gestionado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La periodicidad habitual comprende sesiones semanales con celebración los jueves y sábados, conforme a la programación oficial del organismo.

Verificación oficial

La verificación oficial de los resultados debe realizarse en la consulta de las actas y listados publicados por la entidad organizadora. Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

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