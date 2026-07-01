El servicio de farmacias de guardia en Ceuta es una referencia clave para los vecinos cuando se necesita atención farmacéutica fuera del horario habitual. Según la información facilitada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta, este miércoles, 1 de julio de 2026, se publica el listado de guardias por zonas.
En esta fecha, el cómputo de guardias de hoy figura como 0 farmacias registradas, por lo que no hay farmacias adscritas a las categorías habituales. Aun así, detallamos a continuación el estado por zona y turno, tal y como consta en el registro del Colegio.
Zona Centro
- No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.
Campo Exterior
- No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.
Turno noche
- No hay farmacia de guardia registrada en esta categoría para hoy.
Si necesitas medicación, prepara la receta médica si la tienes, y acude con ella para agilizar la atención, especialmente en caso de urgencia y en horario nocturno. Aunque el registro de guardias marque 0 para el miércoles 1 de julio de 2026, contar con la documentación necesaria puede facilitar el trámite en el momento.