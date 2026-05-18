Las farmacias de guardia en Ceuta mantienen la atención farmacéutica para todos los vecinos cuando lo habitual no cubre la necesidad del momento. Según la información del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta, este lunes, 18 de mayo de 2026 hay 2 farmacias de guardia registradas para los turnos diurnos.

A continuación te detallamos las farmacias por zonas y sus datos de contacto (dirección y teléfono) para que puedas localizar la opción más cercana. Recuerda que en el horario de guardia es especialmente importante acudir con la documentación necesaria para agilizar la atención.

Zona Centro

Nieto (Centro ciudad) — Dirección: c/. Real, nº 39 — Teléfono: 856 20 85 17 — Horario: 10:00 a 23:00 — Tipo: Diurna centro ciudad festivo

Campo Exterior

Puya, C.B. (Campo Exterior (Barriadas)) — Dirección: c/. Teniente Coronel Gautier, nº 10 (San José) — Teléfono: 956 50 04 20 — Horario: 10:00 a 23:00 — Tipo: Diurna campo exterior festivo

Turno noche

No hay farmacias de guardia registrada en esta zona para el turno de noche en la fecha indicada.

Recomendación práctica: si necesitas una medicación, lleva tu receta médica (o el documento correspondiente) y, si es posible, consulta antes por teléfono el horario y el servicio. Esto puede ayudarte a reducir esperas y a recibir la atención de forma más rápida, especialmente si vas con intención de resolver la necesidad durante las franjas con guardia.