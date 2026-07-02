El servicio de farmacias de guardia en Ceuta garantiza la atención farmacéutica a los vecinos cuando el resto de establecimientos permanece cerrado. Para hoy, jueves, 2 de julio de 2026, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta publica la información disponible para localizar el punto de dispensación durante las necesidades urgentes.

Según los datos facilitados por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta, no hay farmacias de guardia registradas para este día. A continuación, te detallamos cómo figura por zonas y por turno, para que puedas comprobar rápidamente la disponibilidad en la ciudad.

Zona Centro

Hoy, no hay farmacia de guardia registrada en esta zona para el jueves 2 de julio de 2026.

Campo Exterior

En el área de Campo Exterior / Periferia, no hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.

Turno noche

Para el turno noche / 24 horas, no hay farmacias registradas para este jueves, 2 de julio de 2026.

Si necesitas medicación, es recomendable acudir con la receta médica y el mayor detalle posible sobre el tratamiento (nombre del medicamento y pauta), especialmente en horarios nocturnos. Esto ayuda a agilizar la dispensación y a resolver con rapidez cualquier incidencia al solicitar la medicación.