Viernes, 26 de junio de 2026. La imagen meteorológica para hoy, según los datos municipales publicados por AEMET y extraídos de sus XML, dibuja un día marcado por temperaturas altas en el interior, cielos mayoritariamente despejados en buena parte de España y presencia de nubosidad con más incidencia en el norte. A la hora de planificar la jornada, conviene prestar atención a la probabilidad de lluvia en zonas del Cantábrico y a la evolución de la nubosidad en el oeste de Galicia.

En términos generales, el viento no se espera especialmente intenso y la mayor diferencia entre provincias la marcan las temperaturas máximas: desde valores alrededor de los 25-26°C en áreas atlánticas hasta máximas que superan con claridad los 30°C en el centro peninsular, con Zaragoza como referencia.

Norte peninsular

En el norte, la jornada se mantiene más irregular en comparación con el resto del país. En Bilbao se prevén 35°C de máxima y 19°C de mínima, con intervalos nubosos con lluvia escasa. El viento sopla del E a 5 km/h y la probabilidad de lluvia es del 70%, un dato que sugiere que pueden aparecer chubascos puntuales, aunque no se anticipa una lluvia generalizada de gran intensidad.

En el oeste de Galicia, la situación apunta a una mayor presencia de precipitación: en Coruña, A (otras) se esperan 26°C de máxima y 19°C de mínima, con intervalos nubosos con lluvia. El viento S a 20 km/h y la probabilidad de lluvia alcanza el 100%, por lo que hoy es recomendable asumir condiciones húmedas o de lluvia intermitente.

Centro peninsular

El centro peninsular mantiene un claro predominio del buen tiempo. En Madrid se registrarán 32°C como máxima y 20°C como mínima, con cielo despejado y viento del S a 15 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0%, una circunstancia que favorece actividades al aire libre.

Más al nordeste, Zaragoza destaca por el calor: 38°C de máxima y 22°C de mínima, también con despejado. El viento del SE a 15 km/h acompaña un día sin precipitaciones, con probabilidad de lluvia del 0%.

Sur peninsular

En el sur peninsular, la estabilidad se impone igualmente. En Ceuta se espera 26°C de máxima y 20°C de mínima, con cielo despejado y viento del O a 20 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que el día se perfila seco.

En Sevilla, la jornada será más cálida, con 33°C de máxima y 18°C de mínima. Se prevé poco nuboso, con viento en calma (C 0 km/h) según el registro disponible, y probabilidad de lluvia del 0%. El contraste entre máximas elevadas y mínimas relativamente templadas puede notarse durante la noche.

Mediterráneo

La franja mediterránea mantiene cielos despejados en la capital y condiciones mayormente tranquilas en otras zonas. En Barcelona se prevén 32°C de máxima y 24°C de mínima, con despejado y viento del S a 15 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que no se esperan precipitaciones.

En València (otras), el día aparece con 30°C de máxima y 22°C de mínima, con poco nuboso y viento del E a 15 km/h. También aquí la probabilidad de lluvia es del 0%, consolidando una jornada estable y seca.

Islas Baleares

Las islas Baleares presentan una atmósfera más limpia, con predominio de nubes bajas o ausencia de nubosidad significativa en la previsión. En Palma se espera 34°C de máxima y 20°C de mínima, con poco nuboso. El viento sopla del SO a 20 km/h y la probabilidad de lluvia es del 0%, de modo que el día se presenta favorable para la actividad exterior.

Islas Canarias

En Canarias, el patrón también es estable, con cielos poco nubosos y viento del norte en la isla considerada. En Las Palmas de Gran Canaria (otras) se registran 25°C de máxima y 22°C de mínima, con poco nuboso. El viento es del N a 20 km/h y la probabilidad de lluvia es del 0%, sin señales de precipitación.

Recomendaciones

En el norte, y especialmente en Coruña, A y Bilbao , conviene llevar paraguas o impermeable por la probabilidad de lluvia (100% y 70% respectivamente).

y , conviene llevar paraguas o impermeable por la (100% y 70% respectivamente). En el centro y sur peninsular ( Zaragoza , Madrid y Sevilla ) las máximas elevadas aconsejan moderar la exposición al sol en las horas centrales del día.

, y ) las máximas elevadas aconsejan moderar la exposición al sol en las horas centrales del día. En el resto del país predomina el tiempo seco: si tienes planes al aire libre, la previsión es favorable al menos por lo que indican estos datos municipales de AEMET.

En resumen, el viernes 26 de junio de 2026 se caracteriza por cielos despejados o poco nubosos en gran parte de España y por nubes con lluvia más relevantes en el noroeste, según la información municipal publicada por AEMET. La clave del día estará en adaptar los planes a la diferencia entre la estabilidad del interior y el norte más húmedo.