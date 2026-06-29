Este lunes, 29 de junio de 2026, la situación meteorológica en España se mantiene en líneas generales estable en gran parte del país, con cielos despejados o poco nubosos en interiores y un contraste más claro en el norte peninsular y en el litoral mediterráneo. Según los datos de la AEMET obtenidos de los XML municipales públicos por capital, las temperaturas diurnas se mueven entre los 25°C del norte y los 38°C del sur, mientras la probabilidad de lluvia varía desde valores casi nulos hasta escenarios con chubascos más frecuentes.

En el mapa por zonas, destacan la mayor incertidumbre en Bilbao, con lluvias muy probables, y la presencia de intervalos nubosos con lluvia escasa en Barcelona. El resto de capitales tienden a registrar cielos despejados y vientos de componente variable, con algunas rachas apreciables en áreas de islas.

Norte peninsular

En el norte, el tiempo viene condicionado por una nubosidad más persistente. Bilbao marca una jornada de muy nuboso con lluvia, con máxima 26°C y mínima 17°C, además de un viento NE de 10 km/h. La probabilidad de lluvia alcanza el 100%, por lo que la lluvia se presenta como el rasgo dominante del día.

En Coruña, A la tendencia es distinta: poco nuboso, con máxima 25°C y mínima 17°C, viento NE 15 km/h y una probabilidad de lluvia del 0%, lo que sugiere un día con buen predominio de claros.

Centro peninsular

El centro peninsular se caracteriza por el predominio de cielos despejados y un calor moderado-alto. En Madrid, la predicción indica despejado, con máxima 34°C y mínima 18°C. El viento E es suave, de 5 km/h, y la probabilidad de lluvia es 0%, de modo que no se esperan precipitaciones.

En Zaragoza se repite el patrón: despejado con máxima 34°C y mínima 20°C. El viento O 15 km/h puede aportar algo de ventilación, mientras que la lluvia se mantiene igualmente fuera de la ecuación, con probabilidad 0%.

Sur peninsular

Hacia el sur, el calor se intensifica y el cielo tiende a mantenerse despejado. En Ceuta, la jornada será despejada, con máxima 27°C y mínima 21°C. El viento NE 20 km/h ayuda a renovar el aire, y la probabilidad de lluvia se sitúa en 0%.

Por su parte, Sevilla presenta un registro más cálido: despejado, con máxima 38°C y mínima 22°C. El viento SO 5 km/h es flojo y, de nuevo, la probabilidad de lluvia es 0%, por lo que la jornada se perfila como especialmente estable.

Mediterráneo

En el litoral mediterráneo aumenta la presencia de nubosidad y aparece la opción de lluvia, aunque con carácter más bien puntual. En Barcelona, el pronóstico indica intervalos nubosos con lluvia escasa, con máxima 33°C y mínima 25°C. El viento S 15 km/h sopla con moderación y la probabilidad de lluvia alcanza el 55%, un valor que aconseja contar con un paraguas si se planean actividades al aire libre.

En València (otras), los intervalos nubosos se combinan con un ambiente mayormente seco: máxima 32°C y mínima 23°C, con viento E 15 km/h y probabilidad de lluvia del 10%. Se trata de una baja probabilidad, aunque conviene estar atento por la mayor presencia de nubes.

Islas Baleares

En las islas Baleares, el día se mantiene en términos generales despejado, con algunas excepciones en la probabilidad de lluvia. En Palma se espera despejado, con máxima 35°C y mínima 21°C. El viento E 20 km/h será el elemento más notable por su intensidad, mientras que la probabilidad de lluvia es del 5%.

Con estos datos, el lunes resulta favorable para disfrutar de actividades diurnas, aunque la ligera posibilidad de lluvia aconseja previsión si se mantiene la agenda durante horas centrales, especialmente si se observan cambios en el cielo.

Islas Canarias

En Canarias, la nubosidad y el viento marcan el ritmo del día. En Las Palmas de Gran Canaria, Las se registrará muy nuboso, con máxima 25°C y mínima 22°C. El viento N 35 km/h sopla con fuerza, y la probabilidad de lluvia es del 5%, por lo que no se esperan precipitaciones generalizadas.

En Coruña, A (Norte) y València (Mediterráneo) ya hemos visto claros contrastes por zonas; en Canarias, en cambio, la combinación de nubosidad persistente y viento podría influir en la sensación térmica, aunque con baja probabilidad de lluvia.

Recomendaciones

Si vas a estar en Bilbao , ten en cuenta que la AEMET sitúa la probabilidad de lluvia en 100% : mejor llevar impermeable.

, ten en cuenta que la AEMET sitúa la : mejor llevar impermeable. En Barcelona , aunque se habla de lluvia escasa , la probabilidad del 55% sugiere precaución si se realizan planes al aire libre.

, aunque se habla de , la probabilidad del sugiere precaución si se realizan planes al aire libre. En el interior y el sur ( Madrid , Zaragoza y Sevilla ) predomina el despejado : es recomendable hidratarse y planificar actividades evitando las horas de mayor calor.

, y ) predomina el : es recomendable hidratarse y planificar actividades evitando las horas de mayor calor. En Baleares y Canarias, el viento puede ser relevante: en Palma (E 20 km/h) y Las Palmas (N 35 km/h) conviene ajustar la ropa y la logística.

En resumen, el lunes 29 de junio de 2026 ofrece un panorama desigual por regiones: estabilidad y cielos despejados en gran parte del interior y del sur, mientras que el norte peninsular y el litoral mediterráneo concentran la inestabilidad y la lluvia más probable. La AEMET refleja estos contrastes en las predicciones municipales consultadas para cada capital, de cara a una jornada en la que la clave estará en qué zona se visite y cómo ajustar los planes según el cielo y el viento.