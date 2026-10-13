El líder del PP critica la «indolencia» del Ejecutivo central ante la crisis migratoria, reclama la comparecencia urgente del presidente y ratifica que pactará con Vox de cara a las elecciones del 29-N.

MADRID — El presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a situar la seguridad fronteriza en Ceuta en el centro del debate político tras ratificar que, bajo su mandato, habría dado la orden directa de desplegar a las Fuerzas Armadas para contener la entrada masiva de personas en la ciudad autónoma.

Lee tambien: Feijóo abre la precampaña del 29-N en Ceuta y promete usar a las Fuerzas Armadas para «recuperar la normalidad» en la ciudad autónoma

Durante una entrevista concedida este martes a esRadio, el dirigente popular ha arremetido con dureza contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien acusa de «mentir» al Congreso de los Diputados al no haber informado sobre la presencia de buques de guerra marroquíes en aguas de soberanía española en los momentos más críticos de la crisis.

PUBLICIDAD

Exigencia de comparecencia e informe del CNI

Para el líder de la oposición, la gestión del Ejecutivo central en Ceuta es el reflejo de la «indolencia, frivolidad y falta de compromiso con el deber de un presidente». Feijóo se ha cuestionado abiertamente los motivos por los que Moncloa no detalló la incursión naval marroquí en sede parlamentaria y ha reprochado que dicha información se haya terminado filtrando en las fechas previas a la visita oficial de Sus Majestades los Reyes a la ciudad autónoma.

Lee tambien: Feijóo inicia su precampaña electoral en Ceuta

Asimismo, ha remarcado que la magistrada María Tardón, que investiga los acontecimientos en la Audiencia Nacional, continúa a la espera del informe solicitado al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). «El presidente debe comparecer y no mentir. Con Marruecos apuesto por la lealtad y la buena vecindad, pero sin negociar la integridad territorial española», ha argumentado.

Pacto garantizado con Vox de cara al 29-N

En clave estrictamente electoral, Feijóo ha calificado a Pedro Sánchez como «el desahucio más importante que tiene España» y ha confirmado sin ambages que pactará con Vox tras los comicios generales del próximo 29 de noviembre si la suma de escaños resulta necesaria para la gobernabilidad.

«El cambio político de mi país está por encima del PP y del candidato del PP. Vox no es nuestro enemigo; nuestro adversario son las políticas de Sánchez y sus socios», ha zanjado, ratificando su disposición a liderar un giro de rumbo en la política nacional.