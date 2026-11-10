En un acto celebrado en Ceuta, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presentó el proyecto ‘La Reconstrucción Nacional’. Esta iniciativa se compone de cuatro pilares fundamentales: auditar el Estado, regenerar la democracia, reunir a la Nación y recuperar la ambición de España.

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Feijóo subrayó la importancia de llevar a cabo una auditoría integral del Estado, un proceso que busca identificar áreas de mejora y garantizar el buen funcionamiento de las instituciones. Este enfoque podría tener un impacto significativo en la gestión política en Ceuta y sus necesidades específicas.

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Otro eje central de su propuesta es la construcción de un millón de viviendas en todo el país, una medida que podría ayudar a afrontar la crisis habitacional que también afecta a la ciudad autónoma. La falta de viviendas asequibles es un asunto que preocupa a muchos ceutíes.

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La política migratoria es otro aspecto que Feijóo se comprometió a revisar, proponiendo cambios que buscan una gestión más efectiva en la frontera de Ceuta. Este tema es de suma relevancia para la localidad, dada su posición geográfica y el desafío que representa la inmigración.

En alusión a los ciudadanos, el líder del PP destacó la necesidad de regenerar la democracia, enfatizando la importancia de fortalecer la participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública. Este aspecto podría resonar profundamente entre los electores de Ceuta, donde la política local está muy relacionada con la participación activa de la comunidad.

La presentación de ‘La Reconstrucción Nacional’ representa una propuesta audaz de cara a las próximas elecciones, con un enfoque que busca conectar con las expectativas y necesidades de los ciudadanos de Ceuta, así como del resto del país.