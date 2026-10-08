Francisco Pardo Piqueras pone en valor el trabajo diario de los efectivos, que operan de forma coordinada con la Guardia Civil, las Fuerzas Armadas y las ONG ante una situación «complicada y difícil».

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Barcelona. – El director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, ha expresado su «profundo reconocimiento» a los más de 1.000 agentes del cuerpo destinados en Ceuta, ensalzando la labor que desarrollan en la ciudad autónoma dentro de un escenario operativo complejo.

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Pardo Piqueras trasladó este mensaje durante la celebración del Día de la Policía de la Jefatura Superior de Catalunya, en un acto celebrado en Barcelona junto al delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, y el jefe superior de Policía, Manuel Rodríguez Jiménez.

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Un dispositivo conjunto y coordinado

Durante su intervención, el máximo responsable de la Policía Nacional subrayó el esfuerzo continuado de las plantillas asignadas a la ciudad autónoma, asegurando que los efectivos están «picando piedra y prestando un magnífico servicio» sobre el terreno.

Pardo Piqueras recordó que el contingente de la Policía Nacional se integra en un despliegue de seguridad más amplio, trabajando en estrecha colaboración con más de 700 guardias civiles y cerca de 3.000 efectivos de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, hizo hincapié en la importancia de la coordinación interinstitucional, destacando la cooperación continua entre las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los militares y las organizaciones no gubernamentales (ONG) para gestionar de forma integral una situación que calificó como «complicada y difícil».