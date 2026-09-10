La periodista de Antena 3 acusa al ministro de Transportes de mantener un «doble rasero» al justificar la ausencia del presidente del Gobierno durante la emergencia migratoria en la ciudad autónoma.

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Un tenso cara a cara televisivo entre la periodista Cristina Pardo y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha vuelto a situar en el centro del debate político nacional la gestión gubernamental tras los sucesos del pasado 30 de julio en la frontera de Ceuta. Durante la emisión del programa La Mesa en Antena 3, la comunicadora interrogó con dureza al dirigente socialista por las contradicciones oficiales en la valoración de la crisis migratoria y por la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien se encontraba de vacaciones durante los momentos de mayor saturación asistencial en la ciudad autónoma.

La controversia se encendió cuando la presentadora cuestionó los mensajes públicos difundidos por miembros del Ejecutivo a principios de agosto, en los que se daba por sofocada la emergencia. Pardo confrontó a Puente con sus propias declaraciones en redes sociales del pasado 1 de agosto —día en el que celebró la resolución de la crisis en paralelo a unos pronunciamientos similares de Fernando Grande-Marlaska—, preguntándole abiertamente si las autoridades habían mentido a la ciudadanía. El ministro justificó aquellas afirmaciones argumentando que respondieron a una «precipitación» motivada por la información preliminar que daba por controlado el flujo de retornos hacia Marruecos.

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El debate alcanzó su punto de mayor tirantez cuando la entrevista abordó la labor del jefe del Ejecutivo durante el periodo estival. Ante la defensa de Puente, quien calificó de «crueldad» las críticas a las vacaciones del presidente y sostuvo que se puede estar «al pie del cañón» a distancia mediante el teléfono móvil, Pardo le echó en cara la hemeroteca. La periodista le recordó sus reproches del año anterior al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a quien exigió regresar de su descanso por los incendios forestales en la comunidad, evidenciando un evidente cambio de criterio según el color político de la administración afectada.

Por último, la periodista censuró la estrategia comunicativa desplegada desde Moncloa tras el asalto fronterizo, afeando al Ejecutivo que haya mostrado mayor dureza verbal y suspicacia hacia los informes de los propios servicios de inteligencia españoles que hacia el papel desempeñado por el Gobierno marroquí en la divisoria. La entrevista concluyó con la tajante pregunta de la comunicadora sobre la veracidad de los argumentos del titular de Transportes, en un contexto político marcado por las exigencias de explicaciones parlamentarias que la oposición sigue reclamando sobre la respuesta institucional en Ceuta.