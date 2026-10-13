La dirección deportiva del Coliseum ultima los detalles para oficializar la llegada del lateral madrileño, un movimiento estratégico para blindar la defensa del conjunto de José Bordalás.

GETAFE — Operación culminada en el Coliseum. Según informa el diario AS, el Getafe CF ha alcanzado un acuerdo definitivo para el acuerdo con Dani Carvajal, cerrando exitosamente una de las negociaciones más comentadas en el entorno del fútbol madrileño.

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El movimiento supone la llegada de un perfil de máximas garantías para la zaga de José Bordalás, aportando jerarquía, solvencia defensiva y veteranía internacional en el carril derecho.

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Un salto de calidad para el esquema de Bordalás

La incorporación de Carvajal responde a la exigencia del cuerpo técnico de contar con futbolistas de rendimiento inmediato capaces de competir al máximo nivel en LaLiga. Tras intensas conversaciones para perfilar los términos del contrato, la entente entre ambas partes es total a falta de la correspondiente revisión médica y la firma protocolaria.

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Expectación ante el anuncio oficial

En el club del sur de Madrid reina la satisfacción por haber encajado todas las piezas de una operación compleja. Se espera que en las próximas horas el Getafe emita el comunicado oficial e informe sobre la fecha de presentación del jugador ante los aficionados en el Coliseum.