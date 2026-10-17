El consejero de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Gaitán, ha hecho públicos sus reproches hacia el ministro del Interior, Fernando Marlaska, a quien acusa de desviar la atención respecto a la crisis de los menores no acompañados en la ciudad.

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Gaitán ha señalado que actualmente hay un total de 3.086 menores acogidos, lo que contrasta drásticamente con las 29 plazas que existen de forma ordinaria en el sistema de acogida de Ceuta. Esta discrepancia evidencia la magnitud del desafío que enfrenta la ciudad en esta materia.

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El consejero ha recalcado que esta situación es el resultado de una falta de respuesta eficaz por parte del Gobierno central, especialmente ante la entrada masiva de menores a finales de julio. Gaitán sugiere que el Gobierno de España no ha gestionado adecuadamente la crisis migratoria y sus consecuencias en la ciudad.

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La gestión de la atención a estos menores ha sido motivo de debate, donde Gaitán enfatiza que las limitadas capacidades del sistema actual no han sido suficientes para abordar el volumen inesperado de llegadas.

En este contexto, Gaitán apela a la necesidad de una mayor colaboración y recursos por parte del Gobierno de España para hacer frente a los numerosos desafíos inherentes a la acogida de menores en Ceuta.

La situación de los menores no acompañados en Ceuta sigue siendo un tema candente que requiere atención a todos los niveles, mientras que el conflicto entre la administración local y el Gobierno se intensifica.