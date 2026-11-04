El Partido Popular denuncia la incomparecencia de los tres altos cargos del Gobierno central en la Comisión de Libertades Civiles (LIBE), lo que ha obligado a suspender la sesión prevista sobre la situación migratoria y fronteriza en la ciudad autónoma.

Lee tambien: Torres califica de «imprevisible» la entrada masiva en Ceuta, admite fallos fronterizos y anuncia medidas urgentes

Suspensión de la sesión en la Comisión LIBE

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo se ha visto obligada a suspender el punto previsto en su orden del día para abordar la situación migratoria y fronteriza en Ceuta. El motivo principal ha sido la no comparecencia de los representantes del Gobierno de España que habían sido convocados a la sesión.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Los ministros llamados a rendir cuentas ante la cámara europea eran:

Lee tambien: Gaitán critica a Marlaska por gestión de menores en Ceuta

Fernando Grande-Marlaska , ministro del Interior.

, ministro del Interior. Elma Saiz Delgado , ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Ejecutivo.

, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Ejecutivo. Ángel Víctor Torres Pérez, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.

Una «triple ausencia» denunciada por el Partido Popular

Desde el Partido Popular han criticado duramente lo que califican como una reiterada falta de transparencia e interlocución por parte del Ejecutivo central. Según los populares, esta es la tercera ocasión desde el pasado mes de agosto en la que miembros del Gobierno de Pedro Sánchez eluden acudir a las convocatorias de la comisión LIBE para debatir sobre la gestión de las fronteras, la inmigración y el espacio Schengen a raíz de la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

Primera ausencia (6 de agosto): Marlaska y Elma Saiz declinaron acudir a la sesión extraordinaria convocada para analizar la crisis inicial en la ciudad (donde sí participaron telemáticamente el comisario europeo de Asuntos Internos y Migración, Magnus Brunner, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas).

Marlaska y Elma Saiz declinaron acudir a la sesión extraordinaria convocada para analizar la crisis inicial en la ciudad (donde sí participaron telemáticamente el comisario europeo de Asuntos Internos y Migración, Magnus Brunner, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas). Segunda ausencia (2 de septiembre): Los ministros de Interior e Inmigración tampoco asistieron a la reunión del grupo especial de la comisión LIBE enfocado en fronteras y el espacio Schengen.

Los ministros de Interior e Inmigración tampoco asistieron a la reunión del grupo especial de la comisión LIBE enfocado en fronteras y el espacio Schengen. Tercera ausencia (4 de noviembre): A la incomparecencia de los titulares de Interior e Inclusión se suma ahora la del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, frustrando definitivamente la celebración del debate europeo.

Críticas a la falta de coordinación europea

Para el PP, esta negativa constante a dar explicaciones en el ámbito comunitario evidencia una falta de rendición de cuentas que «contrasta con la relevancia europea de los asuntos tratados» y con la necesidad imprescindible de coordinación entre los Estados miembros para garantizar la seguridad de las fronteras exteriores de la Unión Europea. La sucesión de estas ausencias deja a la comisión sin la perspectiva directa del Gobierno español ante una crisis que impacta de lleno en el territorio fronterizo caballa.