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El vicepresidente de la Ciudad y portavoz del Gobierno, Alejandro Ramírez, ha pedido al Ministerio que cumpla con las expectativas y responda a varias cuestiones que siguen sin ser aclaradas tres meses después de los graves episodios ocurridos el 30 y 31 de julio.

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Ramírez subrayó la importancia de obtener respuestas oficiales, dado que hasta la fecha no se ha proporcionado información sobre estos hechos en ningún ámbito oficial del Ministerio.

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La demanda de aclaraciones se enmarca en la preocupación del Gobierno de Ceuta por la falta de comunicación sobre los eventos que han marcado la actualidad de la ciudad en los últimos meses.