La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de Ceuta (UGT) ha emitido un comunicado en el que exige al Gobierno que convierta sus anuncios en soluciones reales, tras cumplir tres meses desde los acontecimientos del pasado 30 de julio.

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UGT ha reconocido las actuaciones realizadas y la mayor disposición al diálogo, pero denuncia que las principales carencias estructurales continúan sin resolverse. El sindicato considera que ya es hora de exigir resultados, ya que tres meses son tiempo suficiente para dar explicaciones y también deberían haberlo sido para empezar a ejecutar soluciones urgentes.

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Una de las principales preocupaciones es la falta de avances en las obras de ampliación y refuerzo de los espigones fronterizos del Tarajal y Benzú, que siguen sin materializarse. UGT afirma que no se ha colocado una sola piedra en las obras comprometidas y critica la dependencia de soluciones provisionales.

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El comunicado también señala la situación de los servicios administrativos encargados de tramitar los expedientes derivados de la crisis, ya que solo hay dos funcionarios trabajando en estos procesos, lo que resulta insuficiente ante la carga de trabajo extraordinaria. UGT reclama urgentemente la incorporación de personal suficiente para agilizar los procedimientos.

Por último, UGT denuncia que la retirada de los campamentos no significa que el problema haya desaparecido, ya que aún existen personas fuera de los recursos de acogida y se siguen reportando situaciones de hacinamiento. Además, reclama que se garantice la identificación y protección de los menores que puedan encontrarse en situaciones vulnerables.