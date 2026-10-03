Las fugas de aire en puertas, ventanas y juntas son la causa principal de la pérdida de calor en viviendas; en Ceuta, los vientos de Levante y Poniente suelen acentuar esa sensación de corrientes en fachadas expuestas, según la AEMET.

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No se trata de obras mayores: con revisiones sencillas y mejoras puntuales se reduce el paso del frío y la salida del calor en los puntos clave: ventanas, puertas, juntas y los encuentros con paredes y suelos.

Detecta dónde se pierde el calor

Localiza las corrientes antes de comprar materiales. Observa el comportamiento del aire junto a marcos y uniones con la calefacción encendida y pásate la mano por las juntas (sin tocar superficies calientes): si sientes corriente, ahí suele estar el fallo.

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En Ceuta, la orientación y el tipo de cerramiento explican por qué algunas estancias —salones con huecos grandes, dormitorios con ventanas antiguas o habitaciones que dan a patios— sufren más pérdidas.

Sellado de juntas en puertas y ventanas

Las juntas deformadas o endurecidas permiten la entrada de aire. Revisa burletes en puertas (especialmente la hoja más usada), gomas en ventanas y el encuentro entre marco y pared.

Sustituye burletes deformados por equivalentes compatibles con el material (madera, aluminio, PVC).

Usa selladores adecuados al soporte para pequeños huecos; no todos sirven igual para obra o carpintería.

Prioriza productos aptos para uso exterior si la vivienda tiene humedad ambiental.

Persianas y cajones

El aire también entra por cajones de persiana mal sellados o persianas que no ajustan. Comprueba cierres y laterales; según el modelo, existen accesorios de refuerzo para mejorar el sellado.

Suelos y zócalos

El encuentro entre pared y suelo es otra fuente común de corrientes, sobre todo en pasillos y en lugares con reformas previas.

Sellar rendijas con productos adecuados al material del zócalo corrige gran parte del problema; evita materiales que se agrieten o se despeguen con el uso.

Ventilación breve y eficaz

Ventilar de forma breve y cruzada controla la humedad sin enfriar en exceso; abre ventanas el tiempo justo y cierra para mantener el calor.

Si la corriente incide en una zona concreta, cambia el modo de apertura para que la ventilación no actúe directamente sobre el punto más usado.

Pequeñas mejoras que suman

Cortinas térmicas o dobles cortinas en ventanas expuestas al viento.

Alfombras en suelos fríos para mejorar la sensación térmica.

Revisión del ajuste de puertas interiores si hay pasos de aire hacia el exterior o estancias sin calefacción.

Cuándo pedir ayuda profesional

Si, tras revisar juntas y cierres, siguen las corrientes, el origen puede ser estructural: encuentros complejos, carpintería deteriorada o aislamiento insuficiente. En esos casos conviene una inspección técnica para identificar el punto exacto antes de intervenir.

En Ceuta, una corrección local bien aplicada suele mejorar de inmediato el confort y el rendimiento de la calefacción.

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