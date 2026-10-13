Guiton Onofre se representa el sábado 31 de octubre de 2026 a las 19:30 en el Teatro Auditorio del Revellín.

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La obra Guiton Onofre, protagonizada por Pepe Viyuela, se presentará en el Teatro Auditorio del Revellín de Ceuta. Esta adaptación teatral está basada en la novela de Gregorio González, escrita en 1604 y que ha sido recuperada tras más de tres siglos de olvido.

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La historia sigue las peripecias de Onofre, un pícaro que vive marcado por el hambre y la miseria, sumergido en un mundo de engaños y aventuras. A través de una narrativa que combina humor y emoción, la obra invita al público a reflexionar sobre el presente a través de las experiencias de este personaje tan entrañable como incómodo.

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La actividad está organizada por la Consejería de Educación, Cultura y Juventud de Ceuta y las entradas tienen un precio de 8 euros. La cita promete ser una oportunidad para disfrutar de una obra que mezcla la tradición literaria con la interpretación contemporánea.

Cuándo: Sábado 31 de octubre, a las 19:30

Sábado 31 de octubre, a las 19:30 Dónde: Teatro Auditorio del Revellín

Teatro Auditorio del Revellín Precio: 8€

8€ Organiza: Consejería de Educación, Cultura y Juventud de Ceuta

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