Circo Sopla se presenta el sábado 5 de diciembre en el Teatro Auditorio del Revellín.

Lee tambien: 32 Festival Jazz Ceuta llega al Revellín el 13 de noviembre

El espectáculo Circo Sopla!, de la compañía Truca Circus, se llevará a cabo el próximo sábado 5 de diciembre a las 19:00 horas en el Teatro Auditorio del Revellín de Ceuta. Esta actividad está organizada por la Consejería de Educación, Cultura y Juventud de Ceuta.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

El espectáculo promete ser una experiencia emocionante tanto para adultos como para niños, combinando diversas técnicas de circo con música en directo y un humor sin palabras que busca entretener a todos los asistentes.

Lee tambien: La exposición Crafting Reality llega a Matadero Madrid

Las entradas para el evento tienen un precio de 5 euros, y se espera que el público disfrute de un cierre de año lleno de diversión y sorpresas en un ambiente festivo.

Cuándo: Sábado 5 de diciembre, a las 19:00

Sábado 5 de diciembre, a las 19:00 Dónde: Teatro Auditorio del Revellín

Teatro Auditorio del Revellín Precio: 5€

5€ Organiza: Consejería de Educación, Cultura y Juventud de Ceuta

Más información y entradas en Vive Ceuta, la agenda cultural de la Ciudad. Consulta todos los planes en nuestra agenda de actividades en Ceuta.