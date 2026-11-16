Circo Sopla se presenta el sábado 5 de diciembre en el Teatro Auditorio del Revellín.
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El espectáculo Circo Sopla!, de la compañía Truca Circus, se llevará a cabo el próximo sábado 5 de diciembre a las 19:00 horas en el Teatro Auditorio del Revellín de Ceuta. Esta actividad está organizada por la Consejería de Educación, Cultura y Juventud de Ceuta.
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El espectáculo promete ser una experiencia emocionante tanto para adultos como para niños, combinando diversas técnicas de circo con música en directo y un humor sin palabras que busca entretener a todos los asistentes.
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Las entradas para el evento tienen un precio de 5 euros, y se espera que el público disfrute de un cierre de año lleno de diversión y sorpresas en un ambiente festivo.
- Cuándo: Sábado 5 de diciembre, a las 19:00
- Dónde: Teatro Auditorio del Revellín
- Precio: 5€
- Organiza: Consejería de Educación, Cultura y Juventud de Ceuta
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