BARCELONA — El técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, se encuentra ante uno de los momentos más delicados de la temporada tras la acumulación de problemas físicos en su plantilla. Con varios compromisos de máxima exigencia en el horizonte inmediato —incluyendo los duelos clave de la UEFA Champions League y el campeonato doméstico—, el entrenador alemán se ve obligado a reorganizar por completo su retaguardia.

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Claves de la situación y la enfermería azulgrana

El contratiempo defensivo: Las recientes lesiones de jugadores clave como Jules Koundé y Eric Garcia han dejado al técnico germano bajo mínimos en la línea de la retaguardia, obligándole a improvisar un once de circunstancias.

Las recientes lesiones de jugadores clave como y han dejado al técnico germano bajo mínimos en la línea de la retaguardia, obligándole a improvisar un once de circunstancias. Búsqueda de alternativas tácticas: Con piezas habituales entre algodones o descartadas para los próximos choques, el cuerpo técnico analiza las mejores opciones dentro de la plantilla y del filial para cubrir con garantías los laterales y el eje central.

Con piezas habituales entre algodones o descartadas para los próximos choques, el cuerpo técnico analiza las mejores opciones dentro de la plantilla y del filial para cubrir con garantías los laterales y el eje central. Gestión de la exigencia física: Esta situación ha reabierto el debate interno sobre la carga de partidos y la prevención de lesiones en un tramo del calendario donde el margen de error es mínimo para los intereses azulgranas.

Un desafío mayúsculo para el cuerpo técnico

Flick deberá tirar de pizarra y fondo de armario para mantener la competitividad del equipo en un momento en el que el calendario no da tregua. La capacidad de adaptación del técnico y la respuesta de los menos habituales serán determinantes para superar este bache físico sin perder el paso en las competiciones clave.

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