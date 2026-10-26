El técnico alemán expresó su plena confianza en la plantilla azulgrana, alabó la trayectoria profesional de José Mourinho y analizó las claves tácticas para contener el potencial ofensivo del conjunto blanco en el feudo barcelonista.

Un plan táctico basado en la compactación de líneas para frenar el peligro de Mbappé

En el plano estrictamente deportivo, Hansi Flick detalló las premisas fundamentales para neutralizar la amenaza que representa Kylian Mbappé en los últimos metros del campo. El entrenador azulgrana hizo hincapié en la necesidad de mantener distancias reducidas entre las líneas del equipo y conservar un bloque compacto, tanto con el balón en posesión como sin él, para sostener la línea defensiva adelantada con la coordinación y presión requeridas sobre el poseedor del juego.

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Dentro de este esquema, el técnico respaldó el rendimiento de sus defensores, destacando el crecimiento de Cubarsí y Gerard durante la presente temporada y subrayando la importancia de su compenetración ante la calidad del Real Madrid en el último tercio de la cancha. Asimismo, Flick mostró su preocupación por el balón parado, faceta en la que definió al rival como uno de los más destacados debido a su fortaleza física, confirmando que el grupo ha trabajado específicamente para corregir y optimizar la defensa en este tipo de acciones de cara al encuentro.

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Elogios a la figura de José Mourinho, impacto de Rodri y parte de bajas de la plantilla

Durante su comparecencia, Flick dedicó palabras de reconocimiento hacia José Mourinho, a quien calificó como un colega muy exitoso, recordando un encuentro personal mantenido en Madrid durante su etapa como ayudante de Joachim Löw. En relación con la confección del centro del campo, el preparador valoró positivamente el rendimiento de Rodri y su rápida adaptación, remarcando la calidad que aporta en su asociación con Pedri. Del mismo modo, tuvo palabras de elogio para el joven Xavi Espart, destacando su aprovechamiento de las oportunidades y su margen de progresión dentro del primer equipo.

En el capítulo de ausencias, la intervención sirvió para confirmar la baja de Koundé, con quien la entidad ha decidido no asumir ningún tipo de riesgo físico, así como la lesión de Dani Olmo, que le impedirá estar disponible durante los próximos compromisos. Finalmente, tras haber analizado con el grupo los errores cometidos en la derrota previa frente al PSG, Flick enmarcó el Clásico como el mejor partido que ofrece el fútbol y reafirmó la preparación y confianza de sus futbolistas para afrontar el duelo.