La asociación Hazte Oír ha llevado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, su denuncia sobre los recientes sucesos ocurridos en Ceuta. En particular, la entidad ha centrado su atención en los acontecimientos de los días 30 y 31 de julio, cuando se produjo una entrada masiva de migrantes a la ciudad.

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La organización ha exigido que se realice una investigación exhaustiva de los hechos, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido en esos días críticos para la seguridad de Ceuta. Hazte Oír sostiene que las circunstancias que rodearon la llegada de estas personas merecen una atención especial por parte de la comunidad internacional.

Adicionalmente, la asociación ha solicitado medidas concretas para garantizar la protección de los ciudadanos ceutíes y sus derechos frente a situaciones de este tipo, que podrían replicarse en el futuro.

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Este llamado a la acción se produce en un contexto de creciente preocupación por la crisis migratoria que afecta a la frontera entre Ceuta y Marruecos, y que ha suscitado un debate amplio en España y Europa sobre las políticas de inmigración y seguridad.

Hazte Oír, en su presentación ante la ONU, destaca la necesidad de establecer protocolos claros que prioricen la seguridad de los residentes en Ceuta y aborde de manera eficaz la llegada de migrantes.

La respuesta internacional a esta solicitud y sus posibles repercusiones en la política migratoria de España son temas que seguirán generando atención en los próximos meses.