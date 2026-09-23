El Sindicato Médico de Ceuta (SMC) ha denunciado que INGESA está utilizando a médicos residentes para cubrir puestos estructurales correspondientes a especialistas en Urgencias. Esta denuncia surge tras un escrito secundado por la totalidad de los médicos residentes del Hospital Universitario de Ceuta (HUCE), en el que solicitan revisar estas asignaciones y garantizar su formación y supervisión adecuadas.

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El escrito, dirigido a la Dirección Médica y a los responsables de la gestión de Urgencias, plantea que la situación excepcional en Ceuta y la elevada presión asistencial no justifican que los residentes se conviertan en sustitutos estructurales de los médicos especialistas que necesita la plantilla.

El SMC y el Colegio Oficial de Médicos de Ceuta (COMCE) han respaldado las reivindicaciones de los residentes, señalando que asignar puestos estructurales a facultativos en formación desvirtúa su modelo formativo. Los residentes advierten que esto puede afectar sus objetivos docentes y la supervisión necesaria durante su formación.

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El sindicato cuestiona la afirmación de INGESA sobre la suficiencia de recursos, señalando que si realmente hay suficientes médicos, no debería recurrirse a residentes para cubrir esos puestos. Recurrir a ellos para estas necesidades no soluciona la falta de especialistas, sino que la oculta.

El SMC ha instado a garantizar que las funciones asignadas a los residentes sean acordes con su nivel competencial y programación formativa, pidiendo al Ministerio de Sanidad y a INGESA que aporten los recursos humanos necesarios para afrontar la situación asistencial en Ceuta.