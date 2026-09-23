El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha manifestado su preocupación en el programa ‘Espejo Público’ sobre la tensión en la ciudad, describiéndola como una «olla de presión» que podría estallar en cualquier momento.

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Esta declaración llega tras las amenazas de Yahya Yahya al Rey, quien sugirió que la visita del monarca a las ciudades autónomas podría acarrear consecuencias negativas. Vivas defendió la soberanía de Ceuta y Melilla, subrayando que ambas son parte integral de España gracias a la voluntad de sus ciudadanos.

Vivas enfatizó la importancia de la identidad española de estas ciudades, especialmente en un contexto donde la presión en la frontera con Marruecos parece aumentar. Su afirmación resalta la necesidad de atender las preocupaciones de los ciudadanos respecto a la seguridad y la integración social en la región.

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Además, el presidente ha instado a las autoridades a mantener un diálogo abierto que permita abordar los desafíos que enfrenta Ceuta, especialmente en lo que respecta a las relaciones con el vecino país marroquí.

La situación en Ceuta, en la que conviven diversas culturas y comunidades, requiere atención y medidas adecuadas para evitar cualquier conflicto que ponga en riesgo la estabilidad social.

Vivas concluyó su intervención reiterando que tanto Ceuta como Melilla son España y que su gobierno trabajará para proteger los intereses y la paz de sus ciudadanos.