La Policía Nacional ha intervenido durante la tarde del pasado martes en una reyerta que se produjo en la zona de Loma Margarita, en Ceuta. Los agentes, ante la magnitud de los incidentes, arrestaron a cuatro personas relacionadas con los hechos.

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Durante la alteración del orden público, varios implicados en la pelea sufrieron heridas y tuvieron que ser trasladados al Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) para recibir atención médica. Las circunstancias y la gravedad de estas lesiones no han sido especificadas hasta el momento.

La intervención policial tuvo lugar en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en la zona, donde este tipo de incidentes se han vuelto cada vez más frecuentes. Las autoridades mantienen un seguimiento de esta situación para garantizar la tranquilidad de los vecinos.

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Los detenidos están siendo investigados por su implicación en la pelea, y se espera que se tomen las medidas judiciales pertinentes. La policía busca esclarecer los motivos que llevaron a este enfrentamiento en Loma Margarita.

Los responsables políticos locales han expresado su compromiso de abordar los problemas de seguridad en la zona y de implementar estrategias que impidan la repetición de casos similares en el futuro.

Aún se están recopilando evidencias y testimonios que puedan ayudar en la investigación del caso y se ha instado a la comunidad a colaborar con la Policía Nacional si tiene información relevante sobre la reyerta.