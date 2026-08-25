La 79 edición de la popular fiesta valenciana reúne a 22.000 asistentes y 150.000 kilos de tomates. Radio Televisión Española (RTVE) emitirá por primera vez en su historia el evento en vivo mediante un despliegue especial en ‘Mañaneros 360’.

La 79 edición de la Tomatina de Buñol (Valencia) se convertirá este año en un hito televisivo histórico al retransmitirse por primera vez en directo a través de la televisión pública nacional. La icónica batalla festiva de tomates, reconocida internacionalmente como una de las celebraciones más multitudinarias del verano español, albergará a 22.000 participantes, quienes se lanzarán más de 150.000 kilos de tomates a lo largo de las calles del municipio valenciano.

La cita tendrá lugar este miércoles 26 de agosto a partir de las 11:40 horas. Para dar cobertura integral al evento, RTVE ha diseñado una programación especial en la que el magacín habitual ‘Mañaneros 360’ se transformará de manera exclusiva en ‘La Tomatina 360’. Este bloque monográfico estará conducido desde el Estudio 6 de Prado del Rey por Adela González y Ana Prada, encargadas de dirigir la retransmisión y conectar con el operativo desplazado sobre el terreno.

El dispositivo humano y técnico desplazado a Buñol contará con los reporteros Cecilia Revuelta, Sergio Recio, Clara Rivas y Tamara Atienzar, situados en los puntos estratégicos de la localidad para captar el ambiente y el desarrollo de la fiesta. En el despliegue participará de forma activa RTVE en la Comunidad Valenciana. Asimismo, el conjunto de los informativos y magacines de TVE y RNE, junto con la plataforma digital RTVE Noticias, realizarán un seguimiento continuo de la jornada.

La corporación pública asumirá además la responsabilidad de realizar la señal institucional de la Tomatina para su posterior distribución al resto de medios de comunicación. Para garantizar un nivel de detalle inédito en la emisión de la contienda festiva, se ha desplegado en el municipio valenciano un equipo técnico integrado por 17 cámaras, una unidad móvil y un dron.