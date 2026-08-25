Un grupo de hackers identificado como Jabaroot ha difundido en redes sociales y canales de mensajería varias listas que contendrían información personal sensible de unos 70.000 presuntos agentes pertenecientes a los servicios de inteligencia y seguridad de Marruecos. Esta brecha de seguridad se produce en pleno contexto de tensión diplomática con España, tras la entrada masiva de más de 70.000 personas en la ciudad autónoma de Ceuta a finales de julio.

La filtración, cuya autenticidad ha sido confirmada parcialmente por antiguos agentes consultados en la investigación periodística, afecta directamente a la Dirección General de Supervisión del Territorio (DGST) —responsable del contraespionaje e inteligencia interior— y a la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN). Entre los datos expuestos figuran nombres completos, números de identificación nacional, registros de empleados, fechas de reclutamiento y, en un listado adicional con 1.400 efectivos, rangos dentro del cuerpo y números de cuenta bancaria. Entre la información filtrada aparecen altos cargos de la cúpula de seguridad marroquí, como el director de recursos humanos de la DGST, el director adjunto de contraespionaje y el jefe de la Célula de Investigación.

Acusaciones sobre los acontecimientos en la frontera sur

Los integrantes de Jabaroot vinculan directamente la publicación de esta información con los acontecimientos fronterizos en Ceuta y señalan directamente a Abdellatif Hammouchi, máximo responsable de la inteligencia interior marroquí. El grupo sostiene la hipótesis de que el flujo migratorio hacia Europa, y especialmente hacia España, respondió a una estrategia planificada por mandos de seguridad marroquíes, una afirmación que corresponde a la versión difundida por los propios piratas informáticos.

El grupo, al que desde sectores marroquíes se ha vinculado con Argelia como posible origen, exige disculpas oficiales por lo sucedido en la frontera sur, la declaración de luto nacional y la cancelación de los comicios legislativos programados en el país magrebí para septiembre. Jabaroot cuenta con antecedentes en la divulgación de documentos confidenciales de la administración y la casa real marroquí, situando este último episodio como uno de los mayores compromisos de información sufridos por las fuerzas de seguridad del Reino.