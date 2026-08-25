El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) adoptará este martes un conjunto de medidas extraordinarias para reforzar la capacidad de respuesta de la administración de justicia en Ceuta tras la sobrecarga provocada por los sucesos de finales de julio. Entre las principales resoluciones destaca la implantación permanente de un doble juez de guardia y la apertura de una comisión de servicio orientada a blindar la atención a las víctimas de violencia machista.

Las decisiones articuladas por el órgano judicial responden de forma directa a la interlocución institucional mantenida entre el Gobierno y la judicatura. Tras la remisión este lunes de un comunicado oficial por parte del secretario de Estado de Justicia al secretario general del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el contenido fue derivado de forma prioritaria a la Comisión Permanente.

En el marco de este proceso, se han mantenido reuniones y contactos directos entre altos cargos de la judicatura, incluyendo al presidente del TSJA, Lorenzo del Río; la presidenta en funciones, Beatriz Pérez Heredia; y el presidente electo del Tribunal de Instancia de Ceuta, Rubén Salinas.

Doble turno de guardia ante la presión asistencial

La reestructuración del servicio de guardia permitirá la presencia continua de dos jueces o juezas en el partido judicial ceutí durante el tiempo que permanezca el escenario de excepcionalidad. Esta decisión da continuidad a los esfuerzos iniciales activados tras los sucesos del 30 y 31 de julio, fecha en la que ya se recurrió a la sustitución e incorporación de magistrados del mismo partido para evitar el colapso del sistema.

Con este nuevo plan, la presidencia del TSJA busca ofrecer un escudo operativo que sostenga la carga procesal derivada de las investigaciones en curso, impidiendo que la sobredemanda comprometa las garantías del procedimiento judicial.

Refuerzo prioritario en Violencia sobre la Mujer y Secciones Civiles

De forma paralela, el TSJA activará una comisión de servicio para cubrir como refuerzo la plaza número 4 de la Sección del Tribunal de Instancia con competencias en Violencia sobre la Mujer. La medida dará pie a un proceso de selección entre los juzgadores interesados para garantizar la continuidad asistencial en esta materia especialmente sensible.

Medida de Refuerzo Ámbito / Órgano Fundamento u Objetivo Guardia Doble Partido Judicial de Ceuta Mantener dos jueces permanentemente hasta normalizar el servicio. Comisión de Servicio Plaza Nº 4 (Violencia Mujer) Convocatoria pública de refuerzo especializado. Diferimiento de Cese Juez en expectativa de destino Aprobado el 18 de agosto por la Comisión Permanente del CGPJ. Apoyo Transversal Sección Civil e Instrucción Convocado el 19 de agosto para dar cobertura a 6 plazas.

El CGPJ mantiene la evaluación del escenario ceutí

Este plan de actuación se suma al soporte acordado la semana pasada, cuando el órgano de gobierno de los jueces prorrogó el cese del magistrado de refuerzo adscrito a violencia de género y aprobó un soporte transversal para las seis plazas de las secciones de lo Civil y de Instrucción de la ciudad.

La Comisión Permanente del CGPJ sostendrá una nueva reunión de seguimiento este martes para examinar la evolución de la situación en las dependencias judiciales de la Ciudad Autónoma y determinar si se requieren partidas complementarias de personal o logística.