Almagro reúne el cartel de máxima expectación con Morante, Manzanares y Roca Rey, mientras Cuenca y Bilbao avanzan en sus respectivas ferias taurinas

La agenda de festejos taurinos programados para este martes 25 de agosto de 2026 ofrece un variado despliegue de corridas de toros, novilladas y festejos de rejones repartidos por diversas plazas de la geografía española. La jornada concentra un foco de especial atención mediática en la localidad de Almagro (Ciudad Real), donde se dan cita tres de las principales figuras de la cinematografía taurina actual, coincidiendo además con la continuidad de ciclos de relevancia como la Feria de San Julián en Cuenca o el abono estival en la plaza de Vista Alegre de Bilbao.

En la plaza de toros de Almagro se anuncia el cartel más destacado del día, fijado para dar comienzo a las 19:30 horas. El festejo contará con la lidia de reses pertenecientes a la ganadería de Cayetano Muñoz González, las cuales serán afrontadas por una terna compuesta por José María Manzanares, Morante de la Puebla y el espada peruano Andrés Roca Rey.

La Feria de San Julián en Cuenca y el mano a mano de Bilbao

Por su parte, la ciudad de Cuenca prosigue con el desarrollo de los festejos taurinos enmarcados en su tradicional Feria de San Julián. A partir de las 18:30 horas, el coso conquense acogerá la lidia de un encierro con el hierro de Montalvo. Los espadas encargados de su lidia y muerte serán el matador Fernando Adrián, el joven diestro Marco Pérez y el torero Víctor Hernández.

La actividad en las plazas de primera categoría se concentra en la Aste Nagusia de Bilbao, donde la plaza de toros de Vista Alegre acogerá, a partir de las 18:30 horas, un festejo de marcada exigencia ganadera. Se lidiarán toros de la divisa de Dolores Aguirre Ybarra en la modalidad de mano a mano entre los matadores Antonio Ferrera y Damián Castaño.

Festejos en la zona centro: Añover de Tajo y provincias de Ávila, Salamanca y Guadalajara

La nómina de corridas de toros para esta jornada se completa en la provincia de Toledo con la cita fijada en Añover de Tajo. A las 19:00 horas se desencajonarán astados pertenecientes a la ganadería de Adolfo Martín Andrés para los matadores Álvaro Lorenzo, David Galván y Morenito de Aranda.

De forma paralela, la provincia de Ávila albergará tres festejos de diferente modalidad. En Piedrahíta, a las 18:00 horas, se lidiarán novillos de Eladio Vegas para los espadas Javier Funtanet y Sergio Vegas. En Casavieja, a las 19:00 horas, se anunciaron novillos del hierro de Clairac que serán tomados por Alejandro Cano, El Gali y Enrique Herreros. Asimismo, en San Bartolomé de Pinares se celebrará a las 18:30 horas un festejo de rejones con reses de La Castilleja para los caballeros José María Martín y Sebastián Fernández.

Por último, la oferta de la jornada incluye dos festivales taurinos. En la localidad salmantina de Lumbrales, a las 19:00 horas, se correrán novillos de El Collado a cargo de David Galván y Jarocho. Por su parte, en el municipio guadalajareño de Checa, la cita está prevista para las 18:00 horas con novillos de las divisas de Galbarín y San Román para los novilleros Pedro Montaldo y César de Juste.

Resumen completo de carteles y horarios del martes 25 de agosto de 2026