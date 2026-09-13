El conjunto gallego y la escuadra andaluza buscan su primer triunfo de la temporada en el Estadio Abanca-Balaídos en el marco de la quinta jornada del campeonato nacional

El Real Club Celta de Vigo y el Málaga CF se enfrentan este domingo, 13 de septiembre, en el Estadio Abanca-Balaídos. El encuentro, que corresponde a la quinta jornada de la máxima categoría del fútbol español, medirá la urgencia de dos entidades que aún no han logrado sumar tres puntos en lo que va de curso liguero, un balance que las mantiene situadas en la zona baja de la clasificación. El partido se disputará a las 14:00 horas (hora peninsular española) y se retransmitirá en directo a través del canal DAZN LaLiga.

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La gestión del calendario en Vigo y el reto malaguista como visitante

El cuadro olívico afronta el choque inmerso en una encrucijada estratégica en la gestión de su plantilla. El cuerpo técnico del Celta deberá decidir si alinea a todas sus piezas titulares en el duelo ante la afición viguesa o si reserva a determinados futbolistas con vistas a su inminente debut en la Europa League, programado para apenas tres días después. Esta exigencia competitiva internacional condiciona el choque doméstico para una plantilla urgida por estrenar su casillero de victorias.

Por su parte, el Málaga CF acude a tierras gallegas con la firme intención de no marcharse de vacío de Balaídos. El compromiso representa la tercera salida como visitante para el conjunto malagueño en su curso de reencuentro con la Primera División. La escuadra visitante intentará sobreponerse a las dificultades que entraña el feudo celeste para revertir su dinámica de resultados y poner fin a la sequía de triunfos que arrastra desde el inicio del campeonato.

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Emisión en directo y reparto de derechos televisivos

El partido entre gallegos y andaluces formará parte de la cobertura habitual de la máxima categoría. Como viene sucediendo en las últimas campañas, la retransmisión de las jornadas de Primera División se distribuye en el territorio nacional entre Movistar y DAZN. En esta ocasión, la cobertura del Celta – Málaga será ofrecida en exclusiva en la televisión de pago a través de la plataforma DAZN, concretamente mediante su dial específico DAZN LaLiga.