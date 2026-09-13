El conjunto donostiarra recibe este domingo al equipo dirigido por Diego Simeone en la quinta jornada del campeonato doméstico, con la intención de sumar los tres puntos tras sus respectivos tropiezos en la última fecha.

La Real Sociedad de Fútbol y el Club Atlético de Madrid se enfrentan el domingo 13 de septiembre de 2026 en el Estadio de Anoeta, en San Sebastián, con motivo de la quinta jornada de LaLiga EA Sports 2026-27. Ambos conjuntos saltarán al terreno de juego a las 21:00 horas con la necesidad imperiosa de reencontrarse con las buenas sensaciones y reconducir su trayectoria en la competición liguera tras los resultados adversos cosechados en el anterior compromiso del torneo.

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Situación actual de ambos contendientes en el campeonato

El cuadro colchonero afronta este desplazamiento a tierras donostiarras después de encajar una dura derrota en su visita al Athletic Club en la jornada previa, donde los de Diego Simeone cayeron goleados por un marcador de 3-0. Por su parte, la Real Sociedad firmó un empate sin goles en su estadio frente al Celta de Vigo, un resultado que dejó a los blanquiazules con ganas de ofrecer una victoria ante su afición en este nuevo examen del torneo de la regularidad.

Antecedentes recientes y precedentes coperos

El encuentro de este domingo en Anoeta evoca de manera inevitable los enfrentamientos previos entre ambos clubes. Cabe recordar que, en su último precedente oficial de máxima exigencia disputado ante los donostiarras, el Atlético de Madrid cayó derrotado en la tanda de penaltis de la final de la Copa del Rey celebrada en el estadio de La Cartuja, tras un intenso empate. Ambos equipos cruzan ahora sus caminos en la quinta jornada con plantillas dispuestas a sumar un triunfo fundamental en la zona noble de la clasificación.

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Horario, fecha y dónde ver el partido en televisión

El partido de la quinta jornada de LaLiga EA Sports entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid está programado para el domingo 13 de septiembre de 2026. El balón comenzará a rodar en el césped de Anoeta a las 21:00 horas en horario peninsular español (10:15 EST). En lo referente a la retransmisión televisiva, los aficionados que deseen seguir el encuentro en directo desde Europa podrán hacerlo a través de la plataforma DAZN.